Corriere dello Sport | Napoli tra presente e futuro | i gol di Raspadori il sogno David

CorrieredelloSport: “Napoli, tra presente e futuro: i gol di Raspadori, il sognoDavid”">CASTEL VOLTURNO – Jack è l’uomo del presente, John potrebbe essere quello del futuro. È questo il dualismo tracciato da Fabio Mandarini del CorrieredelloSport nel suo approfondimento sull’attacco del Napoli, tra una lotta scudetto ancora viva e un mercato già in pieno fermento.Il presente, dunque, ha il volto di Giacomo Raspadori, autore di reti decisive – da Monza a Lecce – che hanno tenuto vivo il sogno tricolore. Un jolly voluto da Antonio Conte, che a gennaio aveva bloccato la sua cessione intuendone l’importanza. «Sette punti guadagnati con appena otto presenze da titolare in campionato», sottolinea Mandarini, numeri che parlano di un impatto silenzioso ma determinante.L’incontro per DavidMa il Napoli guarda anche avanti. 🔗Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, tra presente e futuro: i gol di Raspadori, il sogno David”

Corriere dello Sport: "Napoli tra presente e futuro: Sudakov, Frattesi e il rebus Anguissa"">Il Napoli è ancora pienamente in corsa per lo scudetto, secondo in classifica a tre punti dall'Inter e con un margine di tre sull'Atalanta, quando mancano nove giornate al termine. Ma, come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, lo sguardo della dirigenza è già proiettato alla prossima stagione, con il ritorno in Champions League all'orizzonte e un piano di rafforzamento da oltre 150 milioni di euro stanziati da De Laurentiis.

Corriere dello Sport : "Lobotka, il motore del Napoli: contro la Fiorentina sarà ancora il faro della squadra"">Se per Billing la notte di Napoli-Inter è stata da protagonista assoluto, per Lobotka è stata un'ennesima conferma del suo ruolo centrale. Il centrocampista slovacco si è distinto con una prestazione magistrale, orchestrando il gioco e fornendo l'assist decisivo per il gol del pareggio.

Corriere dello Sport: "Napoli, benedetta primavera"">Dopo un febbraio difficile, il Napoli può guardare alla primavera con fiducia. Come riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, le squadre di Antonio Conte storicamente migliorano il proprio rendimento nell'ultimo trimestre del campionato. Lo dimostrano i numeri della sua carriera: dal 2011 a oggi, tra Juventus, Chelsea, Inter e Tottenham, il tecnico ha ottenuto una media di 2,33 punti nelle fasi finali della stagione, con percentuali di vittorie che toccano addirittura il 90% nel mese di aprile.

