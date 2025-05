Motori ruggenti e un’irresistibile atmosfera retrò per uno degli eventi più amati e attesi della tradizione cittadina. Grande successo e tante emozioni ieri pomeriggio in centro storico con il ritorno della “CoppadellaPerugina“ che ha conquistato tutti con lo spettacolare corteo delle Autod’epoca: 110 equipaggi - il 90% provenienti da altre regioni o dall’estero – hanno sfilato lungoCorsoVannucci in quello che è il momento clou della rievocazione storica della corsa che Giovanni Buitoni inventò nel 1924 e che fino al ’27 fu davvero un evento memorabile: prima corsa di velocità disputata in Umbria, un tracciato definito il perCorso più veloce d’Europa, sfide incredibili tra i campioni dell’epoca e l’idea innovativa di Buitoni di abbinare un evento sportivo a un marchio commerciale per lanciarlo nel mondo. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Coppa della Perugina, che spettacolo. Folla alla sfilata dei 110 equipaggi. Auto d’epoca lungo Corso Vannucci