Convegno di FdI sulla sicurezza | Dominano paura e angoscia

Non passeranno inosservate le parole di Stefano Rossi (il primo da destra, al fianco di Grandi), ex comandante della polizia locale scelto nel 2008 dall’allora sindaco di centrosinistra Fabrizio Matteucci, intervenuto alla tavola rotonda organizzata all’Hotel Cube da Fratelli d’Italia, alla presenza del candidato sindaco Nicola Grandi, del consigliere regionale Alberto Ferrero e di Patrizia Zaffagnini, candidata in consiglio per i meloniani. "Il sentimento dominante oggi non è solo la paura, ma l’angoscia. È una paura diffusa, non localizzata, che intacca la qualità della vita – ha detto Rossi –. E nasce anche da una percezione di insicurezza profonda, alimentata dalla mancanza di controllo, dal disimpegno morale e da una crisi educativa che coinvolge famiglie e istituzioni".Rossi (criminologo di livello nazionale), stando al resoconto fatto da Fratelli d’Italia, propone una mappatura semestrale con raccolta e analisi di dati concreti sui reati, degrado e percezione di insicurezza, con livelli di allerta differenziati (e interventi da tarare di conseguenza). 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Convegno di FdI sulla sicurezza: "Dominano paura e angoscia"

