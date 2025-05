Contratto di locazione multa di 10 mila euro se commetti questo errore

In breve da Zazoom:

Un nuovo regolamento sui contratti di locazione è stato introdotto per combattere gli abusi sugli affitti brevi, con sanzioni severe previste per chi non rispetta le norme. In attesa di un quadro normativo nazionale, una delle principali città italiane lancia un messaggio deciso contro le irregolarità legate agli affitti turistici, segnando un passo significativo verso una gestione più equa e trasparente del settore.

Emanato un nuovo regolamento per i contratti di locazione. L’obiettivo è contrastare, anche con multe ingenti, gli abusi sugli affitti brevi In attesa dell’emanazione di un regolamento nazionale, arriva da una delle città più importanti d’Italia un segnale forte contro gli abusi e le irregolarità nell’ambito degli affitti brevi con scopi turistici e altre finalità. . L'articolo Contratto di locazione, multa di 10 milaeuro se commettiquestoerrore Temporeale Quotidiano. 🔗Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Contratto di locazione, multa di 10 mila euro se commetti questo errore

Ne parlano su altre fonti

Imposta di registro per contratto di locazione, scadenza al 3 marzo 2025: chi deve pagare - Il primo importante appuntamento con le scadenze fiscali di marzo è quella che riguarda i contratti di locazione e affitto relativamente al versamento dell’imposta di registro sugli accordi stipulati in data 1 febbraio 2025, o rinnovati tacitamente con decorrenza a partire dallo stesso giorno.L’adempimento, che ha scadenza 3 marzo 2025, riguarda unicamente quei contratti di locazione e affitto per i quali non si sia optato per il regime della cedolare secca. 🔗Leggi su quifinanza.it

Il villone “abusivo” di Djokovic da 10 milioni: il Comune di Marbella lo multa per la seconda volta - Novak Djokovic a Miami sta ritrovando la forma migliore e riassaporando la possibilità di lottare per vincere un Masters 1000: il campione serbo è arrivato fino alla semifinale, dove affronterà Grigor Dimitrov. Intanto però dalla Spagna emergono nuove polemich. Come riporta Marbella 24 Horas, lo scorso 13 febbraio Djokovic è stato multato per la seconda volta di 5mila euro perché ha eseguito lavori di ristrutturazione senza permesso nella sua villa a Marbella, la stessa in cui ha vissuto durante la pandemia da Covid-19. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Controlli nelle sale gioco novaresi: 10 macchinette sequestrate e 73mila euro di multa - Lotta al gioco d'azzardo e alle scommesse illegali in Piemonte.La polizia e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno svolto una maxi operazione in tutta la regione. In provincia di Novara, dove sono stati controllati 14 esercizi commerciali situati nei comuni di Novara, Trecate, Vespolate... 🔗Leggi su novaratoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Contratto di locazione, multa di 10 mila euro se commetti questo errore; Cedolare secca: le sanzioni in caso di risoluzione del contratto; Tardiva registrazione del contratto a cedolare secca: sanzioni; Ravvedimento per violazioni fino al 31.08.2024: sanzioni e codici per mettersi in regola. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Locazioni, sì alla cedolare secca per le imprese - In caso di contratto di locazione la cedolare secca si può applicare anche se il conduttore agisce nell'attività di impresa. Ecco cosa dice la Corte di Cassazione. 🔗money.it

Cedolare secca al 10% anche per il contributo erogato dal Comune (risposta n°91 Agenzia delle entrate) - La risposta n°91 dell'Agenzia delle Entrate conferma l'applicabilità della cedolare secca al 10% anche sul contributo comunale ricevuto per la riduzione del canone di locazione in un contratto "concor ... 🔗investireoggi.it

Contratto di locazione: Irpef e imposta di bollo e registro - Riprendiamo il nostro discorso sulla locazione ... contratto in essere anticipatamente, e quindi prima della scadenza stabilita inizialmente dalla parti, in questo caso lo Stato si fa pagare la ... 🔗investireoggi.it