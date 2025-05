La macchina è partita, l’atmosfera è quella giusta: siamo entrati nel periodo clou della ContesaEstense. Dopo la cerimonia del giuramento delle alte cariche del Palio, avvenuta per la prima volta in forma pubblica e solenne nella chiesa del Carmine, l’apertura ufficiale è stata affidata all’allestimento del mercatino medievale, svoltosi di fronte alla Rocca durante l’intera giornata di ieri e attivo anche oggi. Ieri sera, dopo l’apertura delle Osterie rionali organizzate come sempre sotto al porticato del Pavaglione, sono iniziate le competizioni fra i quattro rioni della città, Brozzi, Cento, Ghetto e Madonna delle Stuoie, con le gare valevoli per la conquista del 3° Trofeo Sbandieratori Under 18 e del podio nelle prime due specialità, singolo e grande squadra, del 46° Palio Sbandieratori la cui classifica finale sarà pronta soltanto nella serata di oggi, quando verrà disputato il confronto nelle restanti specialità di coppia e singola squadra. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Contesa Estense, ci siamo. Una settimana di eventi