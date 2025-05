Conte tira fuori tutto quello che ha dentro la domanda di Ferrara rompe il ghiaccio | “Mi dà fastidio”

Il tecnico del Napoli esprime la sua delusione dopo il deludente pareggio casalingo contro il Genoa, un risultato che complica la corsa verso il tanto ambito scudetto. Con un mix di incredulità e amarezza, sottolinea l'inefficacia della sua squadra:

Il tecnico del Napoli commenta con grande amarezza il pareggio in casa contro il Genoa, che ha rallentato la marcai verso lo scudetto: "Hanno fatto due tiri in porta e hanno segnato due gol". 🔗Leggi su Fanpage.it

Bargiggia: “Il Napoli, fuori dalle coppe, pareggia col Venezia costato forse tutto lo stipendio annuo di Conte” - Il giornalista Paolo Bargiggia attacca Conte e il Napoli dopo lo 0-0 contro il Venezia. Il giornalista critica su X la non vittoria del Napoli visto l’ampio divario tecnico che c’è con il Venezia. Divario, sostiene Bargiggia, certificato anche dai soldi spesi sul mercato e dallo stipendio guadagnato dall’allenatore del Napoli.Bargiggia: «Oltre 140 mln spesi sul mercato dal Napoli»Le parole di Bargiggia su X:“Oltre 140 mln spesi sul mercato dal Napoli che paga Conte 8mln +2 a stagione, fuori dalle coppe, che pareggia 0 a 0 colVenezia costato tutto, forse, lo stipendio annuo di Conte. 🔗Leggi su ilnapolista.it

Napoli-Fiorentina, intervista Federico Bernardeschi: «Conte tira fuori l'anima dai calciatori - Sliding doors. E in questo caso, per questa storia, la lingua inglese è d?obbligo. Nell?estate 2022 Federico Bernardeschi è stato davvero a un passo dal Napoli di Luciano... 🔗Leggi su ilmattino.it

Conte non ha garantito la sua permanenza al Napoli, ma Tudor farà di tutto per allontanarlo dalla Juve (Repubblica) - Su Repubblica i piani della Juventus per l’allenatore del futuro. Secondo quanto scrive il quotidiano, Igor Tudor sta provando a conquistarsi la conferma e così allontana lo spettro di Conte da Torino. Il croato ha anche smussato quegli angoli del carattere più duri e sembra funzionare con la squadra.Leggi anche: Juventus, Reja: «Adesso con Tudor i giocatori vengono valorizzati per quelle che sono le loro caratteristiche»Tudor in tre settimane ha quasi convinto la JuventusSu Repubblica si legge:Alla Juve sono contenti di lui, finanche un po’ sorpresi (in positivo). 🔗Leggi su ilnapolista.it

Conte tira fuori tutto quello che ha dentro, la domanda di Ferrara rompe il ghiaccio: “Mi dà fastidio” - Il tecnico del Napoli commenta con grande amarezza il pareggio in casa contro il Genoa, che ha rallentato la marcai verso lo scudetto: "Hanno fatto ... 🔗fanpage.it

Conte distrutto in diretta tv: "Ci siamo giocati il bonus. E ora..." - Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro il Genoa al Maradona. Un punto che permette al Napoli di essere davanti di un punto all' Inter in classifica, ma che non soddisfa ... 🔗corrieredellosport.it

Conte: "Il calcio è anche questo. Ci siamo giocati il bonus, non possiamo più sbagliare" - Il tecnico del Napoli dopo il 2-2: "Non era assolutamente pronosticabile arrivare fin qui, riuscirci significherebbe fare qualcosa di bello. Lo merita anche la gente di Napoli, che ci ha sempre seguit ... 🔗gazzetta.it