Conte si improvvisa ‘giochista’ | Napoli ha tirato 22 volte in porta C’è amarezza

Antonio Conte ha analizzato il pareggio del Napoli contro il Genoa, concluso 2-2, durante l'intervista post-partita con DAZN. Il tecnico ha commentato le difficoltà della squadra, evidenziando come il Genoa sia riuscito a capitalizzare al massimo le poche occasioni avute. Di seguito, ecco le sue parole.

Antonio Conte ha parlato al termine del match pareggiato dal Napoli contro il Genoa con il risultato di 2-2. Di seguito le sue parole.IL COMMENTO – Antonio Conte si è così espresso a DAZN nel post-partita di Napoli-Genoa, match terminato per 2-2: «Il Genoa ha fatto due tiri in porta e segnato due gol. Capita questo tipo di partite, in cui gli avversari segnano ad ogni tiro in porta. Rimane amarezza, dispiace non aver vinto dopo aver prodotto tutte queste occasioni da gol. Ma ci sta, il calcio è questo, onore a loro anche se ho poco da rimproverare ai miei ragazzi. Tiri 22 volte, 11 nello specchio della porta, hai il possesso palla per tutta la partita, ma alla fine la pareggi». Conte difende il NapoliLO SCENARIO – Conte ha poi proseguito: «Sappiamo di esserci giocato il bonus, dei 7 punti che ci servivano ne abbiamo fatto 1. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Conte si improvvisa ‘giochista’: «Napoli ha tirato 22 volte in porta. C’è amarezza»

