Antonio Conte, intervistato da DAZN dopo il pareggio tra Napoli e Genoa, ha espresso le sue considerazioni sulla stagione in corso e sulle sfide future. Il tecnico, sempre in lizza per un ritorno sulla panchina della Juventus, ha sottolineato l'importanza del campionato, affermando che vincere lo Scudetto sarebbe un traguardo incredibile. La sua analisi sul match evidenzia la difficoltà di ottenere risultati anche in situazioni complicate.

Conte non si scompone: «Lo Scudettosarebbeincredibile». Le dichiarazioni dopo il pareggio contro il GenoaAntonio Conte, a DAZN, ha parlato così dopo Napoli–Genoa. Le dichiarazioni del tecnico ancora accostato alla panchina della Juve.Conte – «Hanno fatto due tiri in porta e hanno segnato due reti. Capitano anche queste partite. Gli ultimi due step rappresentano un traguardo all’inizio non prevedibile. tagliare il traguardosarebbeincredibile. Lo merita anche questa gente che ci ha sempre seguito con passione. Stiamo comunque andandooltre. Quindi va sempredettograzie a questiragazzi. Oggi il dettaglio ha spostato il risultato, ecco lì dobbiamo mettere qualcosa di più». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte non si scompone: «Stiamo andando oltre, tagliare il traguardo sarebbe incredibile. Va sempre detto grazie a questi ragazzi perché…»

