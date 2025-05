Conte non si arrende | Lo scudetto è ancora possibile andremo a vincere le ultime due

Il Napoli, dopo il pareggio con il Genoa, mantiene solo un punto di margine sull'Inter nella corsa al titolo. Antonio Conte, nonostante l'amarezza per l'occasione sfumata al Maradona, esprime fiducia e determinazione:

NAPOLI, 11 MAGGIO 2025 – Il Napoli conserva un solo punto di vantaggio sull’Inter dopo il pareggio casalingo per 2-2 contro il Genoa, ma Antonio Conte guarda avanti con determinazione. Il tecnico azzurro, amareggiato per l’occasione mancata al Maradona, ha ribadito l’obiettivo: “Dobbiamo vincere le ultime due partite per conquistare il campionato, facendo qualcosa di incredibile”. Nel post partita, Conte ha analizzato con lucidità la gara: “Abbiamo fatto 22 tiri, 11 nello specchio. Non meritavamo di perdere punti così, ma fa parte del calcio. Dispiace, rimane l’amarezza. Hanno fatto due tiri in porta e due gol. Però ai ragazzi posso solo dire grazie: hanno dato tutto”. Il tecnico ha poi sottolineato le difficoltà affrontate dal gruppo, in particolare sul piano fisico: “Anche oggi abbiamo perso un altro pezzo, Lobotka. 🔗Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Conte non si arrende: “Lo scudetto è ancora possibile, andremo a vincere le ultime due”

