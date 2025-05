Conte non nasconde l’amarezza | Ci siamo giocati un bonus poi il messaggio sulle prossime due partite

Si è conclusa in pareggio la sfida del Maradona tra Napoli e Genoa, con un pirotecnico 2-2 che ha complicato la corsa scudetto per gli azzurri. Il gol di Vasquez ha impedito ai partenopei di allungare, riducendo il loro vantaggio sull'Inter a un solo punto. Nel post partita, mister Antonio Conte ha commentato la prestazione della sua squadra e le implicazioni di questo risultato.

Napoli Genoa 2-2, ecco le parole di mister Antonio Conte nel post partita del Maradona.Si conclude con un pareggio la partita tra Napoli e Genoa. Il 2-2 di Vasquez ha inchiodato gli azzurri sul pari e, a due giornate dalla fine, il vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi si è ridotto ad un solo punto. Sulla partita, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita, ai microfoni di Dazn.Napoli Genoa, Conte ribadisce: “Dobbiamo dire grazie a questi ragazzi”Rispetto al match disputato:“Hanno fatto due tiri in porta e hanno fatto due gol. Capitano questi tipi di partite. Dispiace perché questa partita avremmo dovuto vincerla. Rimane amarezza, dà fastidio non vincere durante il campionato figuriamoci a 3 partite dalla fine. Ci sta, il calcio è questo. È entrato Billing per la contraerea e comunque sono riusciti a fare gol di testa. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Conte non nasconde l’amarezza: “Ci siamo giocati un bonus”, poi il messaggio sulle prossime due partite

