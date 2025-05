Conte | Mi dà fastidio non vincere a inizio campionato figuriamo a tre partite dalla fine del campionato

Dopo la vittoria del Napoli contro il Genoa, il tecnico Antonio Conte ha condiviso le sue riflessioni ai microfoni di Dazn. Commentando l'andamento della partita, ha sottolineato l'importanza di mantenere il controllo del destino e ha analizzato le peculiarità di un match in cui, nonostante le difficoltà, la squadra ha saputo reagire. La sua analisi mette in luce le aree di miglioramento e le sfide da affrontare.

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria contro il Genoa Le parole di ConteIl destino è sempre nelle vostre mani. È la prima volta due gol di testa«Hanno fatto due tiri in porta e due gol. Capitano anche questo tipo di partite, quando subisci gol sicuramente puoi fare qualcosa di meglio. Dispiace perché è una partita che avremmo dovuto vincere per quello he abbiamo fatto e rimane amarezza. A me dà fastidio non vincere a inizio campionato, figuriamoci a tre partitedallafine. però ci sta il calcio è questo. Era entrato anche Billing per non subire queste situazioni. Onore a loro anche se penso che ho poco da rimproverare ai ragazzi. Tiri 22 volte, 11 nello pecchio della porta, hai il possesso palla e alla fine al pareggi. Bisogna migliorare in queste situazioni». 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte: «Mi dà fastidio non vincere a inizio campionato figuriamo a tre partite dalla fine del campionato»

