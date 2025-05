Conte ma non solo | a Sky celebrano un altro uomo del Napoli

Durante il pre-partita di Torino-Inter si parla di lotta Scudetto, con la formazione azzurra prima in classifica e in questo momento in vantaggio per il titoloAntonio Conte sta mettendo chiaramente la firma sulla stagione fantastica del Napoli. Il rientro in Champions League non era affatto scontato, ma lui è riuscito a centrare il pass in anticipo, senza praticamente mai mettere in discussione l’obiettivo.Ora, però, il club partenopeo è in lotta per qualcosa in più rispetto al solo ritorno nella massima competizione europea. E se lotta per lo Scudetto assieme all’Inter, non è solo merito dei calciatori e dell’allenatore. Infatti, i meriti vanno divisi anche con la dirigenza.Assogna sicuro: “De Laurentiis ha grande visione imprenditoriale”Ne è convinto Paolo Assogna, giornalista di Sky Sport, che dagli studi dell’emittente fa un’attenta riflessione sul momento che sta attraversando la squadra:“Si è celebrato Spalletti, si è celebrato Conte ma attendo che tutti diano 5 minuti da dedicare alle capacità di De Laurentiis, alla sua grande visione imprenditoriale”Aurelio De Laurentiis (LaPresse) SpazioNapoliIn effetti, da quando il presidente azzurro ha preso per mano questo club, fallito e in caduta libera in quel lontano 2004, c’è stata un’ascesa rapida verso posizioni ambite e traguardi impensabili. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Conte, ma non solo: a Sky celebrano un altro uomo del Napoli

