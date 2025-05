Conte Juventus la rivelazione spiazza i tifosi | dalle intenzioni del Napoli ai tifosi che sognano questo scenario Cosa sta succedendo

ConteJuventus, la rivelazionespiazza i tifosi: dalleintenzioni del Napoli. Tutti gli aggiornamenti sul futuro del tecnicoL’allenatore del Napoli Antonio Conte è il grande sogno della Juve. Come riportato da Giovanni Albanese su Sportitalia, bisognerà capire le intenzioni del club partenopeo.PAROLE – «Antonio Conte è l’allenatore più juventino che ci sia in questo momento in Serie A. Quando parla lo riconoscono tutti nell’ambiente bianconero, perché quei concetti sono ben chiari a chiunque abbia indossato la maglia della Juve e ci abbia vinto in una o più occasioni. . La maggior parte del popolo juventino lo sogna di nuovo sulla panchina il prossimo anno: di scontato però non c’è nulla, anche perché al Napoli sta facendo la storia e bisognerà prima comprendere le intenzioni del suo club». 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte Juventus, la rivelazione spiazza i tifosi: dalle intenzioni del Napoli ai tifosi che sognano questo scenario. Cosa sta succedendo

