Conte in conferenza | Pressione? C’è una cosa che ha generato un po’ di ansia

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha espresso la sua delusione in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Genoa. La sfida, terminata 2-2 allo stadio Maradona, ha lasciato un'amarezza profonda tra i tifosi e la squadra, che ora si trova a dover affrontare con determinazione le ultime due partite di campionato per mantenere vive le speranze di successo.

Antonio Conte ha analizzato in conferenza stampa la partita del suo Napoli contro il Genoa: grande l’amarezza in casa azzurra dopo il pareggio del Maradona.C’è delusione in casa Napoli per il pareggio contro il Genoa per 2-2. Gli azzurri si sono giocati il jolly di un pareggio: in questo modo, i partenopei sono costretti a vincere le prossime e ultime due partite che restano nel campionato di Serie A.Ad analizzare questo risultato è stato Antonio Conte in conferenza stampa, durante la quale ha sottolineato la necessità di gestire meglio determinate situazioni.News SSC Napoli, Conte: “Dispiace perché meritavamo di più oggi”Antonio Conte non nasconde la sua amarezza nel corso della conferenza stampa post Napoli-Genoa.Conte parla in conferenza stampa – La Presse – spazionapoli.itDi seguito, quanto riportato nel corso del suo intervento dal ventre del Maradona:“Cambierà poco. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Conte in conferenza: “Pressione? C’è una cosa che ha generato un po’ di ansia”

