Conte | Hanno fatto due tiri e due gol | capitano anche queste partite; chiaro che c’è rammarico ma non voglio aggrapparci a fortuna o sfortuna

In breve da Zazoom:

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha espresso la sua delusione ai microfoni di DAZN dopo il pareggio casalingo contro il Genoa. Nonostante il dominio della partita, il mister ha evidenziato come la squadra avversaria sia riuscita a segnare con soli due tiri in porta, sottolineando l'amarezza per un risultato che non rispecchia il gioco espresso dai partenopei. Ecco le sue dichiarazioni.

Le parole di Antonio Conte, tecnico del Napoli, dopo il pareggio ottenuto dai partenopei in casa contro il Genoa Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del Napoli contro il Genoa. Di seguito le sue parole. AMAREZZA PER IL PAREGGIO – «Hannofatto due tiri in porta e Hanno segnato due . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Conte: «Hanno fatto due tiri e due gol: capitano anche queste partite; chiaro che c’è rammarico, ma non voglio aggrapparci a fortuna o sfortuna»

Altre fonti ne stanno dando notizia

Conte: “Hanno fatto due tiri in porta e hanno segnato due reti” - Le parole di Antonio Conte a Dazn, dopo il pareggio contro il Genoa Le parole di Antonio Conte: “Hanno fatto due tiri in porta e … L'articolo Conte: “Hanno fatto due tiri in porta e hanno segnato due reti” proviene da ForzAzzurri.net. 🔗Leggi su forzazzurri.net

Zola: «Scudetto? Favorita chiara, Conte si è confermato. Due giocatori mi hanno deluso…» - Le parole di Gianfranco Zola, ex calciatore, sulla lotta scudetto in Serie A e sull’impatto di Antonio Conte sul Napoli. I dettagli Gianfranco Zola ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione in Serie A. LOTTA SCUDETTO – «Sarà molto competitiva: c’è l’Inter che va sempre forte, il Napoli, la Juventus che mi sembra stia tornando […] 🔗Leggi su calcionews24.com

I due sopralluoghi, poi il furto in 5 minuti: “Tutto pianificato con cura, ma i ladri hanno fatto un errore”. Così è stato rubato il water di Cattelan - Volevano emulare Robin Hood, ma hanno lasciato troppe tracce. Un tribunale inglese ha condannato tre uomini per il furto e la vendita di “America“, il celebre water d’oro 18 carati realizzato dall’artista padovano Maurizio Cattelan. L’opera, del valore di 4,8 milioni di sterline, era stata trafugata all’alba del 14 settembre 2019 da Blenheim Palace, nell’Oxfordshire, la casa natale di Winston Churchill, dove era esposta (e funzionante) come parte di una mostra. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Napoli, Conte: Il Genoa ha fatto due goal con due tiri. Lo scudetto era imprevedibile: sarebbe incredibile; Napoli-Genoa 2-2, Conte in conferenza: «C'è rammarico. Ora bisogna vincerle tutte»; ? NAPOLI. Conte: “Il Genoa ha fatto solo due tiri in porta, Billing lo avevo messo per…”; Napoli, Conte: Ho poco da rimproverare ai miei per quello che hanno fatto. C'è comunque amarezza. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Conte amareggiato: “Ci siamo giocati il bonus. Due gol presi con due tiri” - Le dichiarazioni del tecnico degli azzurri dopo il pareggio inatteso di Lukaku e compagni contro il Grifone. Ecco le sue parole ... 🔗calciomercato.it

Napoli, Conte: "Il Genoa ha fatto due goal con due tiri. Lo scudetto era imprevedibile: sarebbe incredibile" - Al termine di Napoli-Genoa Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Dazn. Di seguito le parole dell`allenatore degli azzurri dopo il pareggio per 2-2 che ha fatto. 🔗msn.com

Conte: “Ci siamo giocati il bonus. Ora dobbiamo vincere le prossime” - L'allenatore del Napoli Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di Napoli-Genoa 2-2, ecco le sue parole: "Hanno fatto due tiri in porta e hanno segnato due reti. Capitano anc ... 🔗ilnapolionline.com