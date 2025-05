Conte dribbla sul futuro | Il resto è noia Il Napoli sogna lo scudetto

Contedribbla sul futuro: «Il resto è noia». Il Napolisogna lo scudetto">CASTEL VOLTURNO – Mentre Napoli si prepara alla delicata sfida casalinga contro il Genoa, valevole per il sogno tricolore, Antonio Conte sceglie la strada dell’ironia per glissare sul suo futuro. «Il resto è noia», ha detto sorridendo in conferenza stampa, citando Franco Califano, quando gli è stato chiesto se resterà sulla panchina del Napoli anche nella prossima stagione.In un articolo dettagliato, Fabio Mandarini del Corriere dello Sport racconta come l’allenatore salentino, legato da contratto fino al 2027, mantenga il focus solo sul presente: «Il lavoro va finito – ha spiegato Conte – mancano tre partite e dobbiamo continuare a lavorare in maniera seria. Dobbiamo finire quello che abbiamo cominciato».La situazione di classifica è delicata ma promettente: il Napoli è in testa con tre punti di vantaggio sull’Inter e conoscerà già il risultato dei nerazzurri, impegnati a Torino, prima di scendere in campo contro i rossoblù di Vieira. 🔗Leggi su Napolipiu.com

