Antonio Conte esprime la sua delusione dopo il pareggio inatteso contro il Genoa, un risultato che pesa come una sconfitta per gli azzurri. Il tecnico sottolinea come la squadra abbia sprecato un’importante opportunità, commentando con amarezza l’inefficacia difensiva che ha permesso agli avversari di segnare con soli due tiri in porta. Ecco le sue parole cariche di frustrazione e analisi post-partita.

Le dichiarazioni del tecnico degli azzurri dopo il pareggio inatteso di Lukaku e compagni contro il Grifone. Ecco le sue parole

Conte amareggiato: "Ci siamo giocati il bonus. Due gol presi con due tiri"

C'è tanto dispiacere nelle parole di Antonio Conte dopo il pareggio che sa di sconfitta contro il Genoa: "Hanno fatto due tiri in porta e due gol – esordisce il tecnico ai microfoni di DAZN -. Capita anche questo tipo di partita. Quando subisci gol puoi sempre far meglio. Dispiace, avremmo dovuto vincere per quello che abbiamo prodotto e fatto. Rimane l'amarezza, mi dà fastidio non vincere all'inizio, figuriamoci a tre match dalla fine. Il calcio, però, è questo. Onore a loro, ma ho poco da rimproverare alla squadra, che calcia undici volte verso lo specchio della porta, fai la partita e gestisci il pallone, ma la pareggi.

