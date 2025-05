Conte a Dazn | Stasera c’è amarezza Ci siamo giocati il bonus per lo scudetto servono due vittorie

Ecco l'introduzione richiesta: Antonio Conte si mostra deluso dopo il pareggio del Napoli contro il Genoa, con il gol dell'1-2 di Vazquez che ha ribaltato le speranze di vittoria degli azzurri al Diego Armando Maradona. In un'intervista con DAZN, l'allenatore analizza l'andamento dell'incontro, sottolineando la necessità di mantenere la concentrazione in vista della lotta con l'Inter. Il distacco è ora minimo e la pressione aumenta.

Conte, le parole dell’allenatore del Napoli dopo il 2-2 con il Genoa al Diego Armando MaradonaE’ un Antonio Conte deluso quello che si presenta ai microfoni di Dazn per commentare la beffa subita dal Napoli, ripreso dal Genoa sul 2-2 all’ottantaquattresimo con il gol di Vazquez. Adesso gli azzurri hanno solo un punto di distacco dall’Inter di Inzaghi. SULLA PARTITA – «Se potevamo gestire meglio le situazioni dei gol? Hanno fatto due tiri in porta e hanno fatto due gol. capitano questo tipo di partite – le sue parole. Quando subisci, puoi fare qualcosa di meglio. Dispiace perché avremmo dovuto vincere per quanto prodotto. Rimane amarezza, soprattutto il fatto di non vincere a tre turni dalla fine. Però ci sta, il calcio è questo. Billing era entrato per evitare di subire questo tipo di situazioni, invece abbiamo preso gol. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conte a Dazn: «Stasera c’è amarezza. Ci siamo giocati il bonus, per lo scudetto servono due vittorie»

