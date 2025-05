Consumare di frequente questi cibi può aumentare il rischio di Parkinson

In breve da Zazoom:

Il Parkinson è una malattia neurodegenerativa che compromette la funzione motoria, colpendo oltre 6 milioni di persone globalmente, con 400 mila casi solo in Italia. Questa complessa patologia è caratterizzata dalla progressiva perdita dei neuroni e, nonostante i notevoli progressi nella ricerca, le cause rimangono in gran parte sconosciute. Tuttavia, si ipotizza che una combinazione di fattori genetici e ambientali possa giocarvi un ruolo significativo.

lI Parkinson è una patologia neurodegenerativa che causa la perdita progressiva dei neuroni legati alla funzione motoria. Una malattia complessa che colpisce più di 6 milioni di persone nel mondo (400 mila solo in Italia). Ancora oggi non si conoscono precisamente le cause, sebbene si ritiene che. 🔗Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Consumare di frequente questi cibi può aumentare il rischio di Parkinson

Le notizie più recenti da fonti esterne

Consumare di frequente questi cibi può aumentare il rischio di Parkinson - lI Parkinson è una patologia neurodegenerativa che causa la perdita progressiva dei neuroni legati alla funzione motoria. Una malattia complessa che colpisce più di 6 milioni di persone nel mondo (400 mila solo in Italia). Ancora oggi non si conoscono precisamente le cause, sebbene si ritiene che... 🔗Leggi su leccotoday.it

Tegami e pentole antiaderenti richiamati dal mercato, avviso del Ministero: “Alluminio può migrare nei cibi” - Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro dal mercato di alcuni tegami e pentole antiaderenti a causa del rischio di migrazione di materiali nei cibi durante la cottura. L’allerta è stata diffusa attraverso due avvisi pubblicati sul portale ministeriale dedicato alla sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari.Il richiamo riguarda specifici tegami commercializzati con il marchio Valsecchi Casalinghi, disponibili in due modelli. 🔗Leggi su thesocialpost.it

Tegami e pentole antiaderenti richiamati dal mercato: “Alluminio può migrare nei cibi”, avviso del Ministero - L'annuncio del richiamo con due avvisi di allerta pubblicati nelle scorse ore sul portale del Ministero della salute a causa della possibile migrazione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Consumare di frequente questi cibi può aumentare il rischio di Parkinson; 5 alimenti da evitare per non avere il diabete; I cibi da evitare durante la stagione delle allergie; Diabete: si combatte a tavola con la dieta e con lo sport. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online