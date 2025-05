Conferenza stampa Zielinski post Torino Inter | Dimostriamo di crederci anche nelle prossime partite sperando che il Napoli scivoli

Piotr Zielinski, calciatore dell'Inter, ha condiviso le sue riflessioni al termine della vittoriosa partita contro il Torino, conclusasi con il punteggio di 2-0. In conferenza stampa, Zielinski ha espresso le sue emozioni e analizzato le chiavi del successo della squadra di Simone Inzaghi. Ecco le sue dichiarazioni.

ConferenzastampaZielinski, le parole del calciatore nerazzurro al triplice fischio di Torino-Inter di questo pomeriggioIl giocatore polacco Piotr Zielinski ha analizzato in Conferenzastampa la partita di stasera contro il Torino vinta per 2-0 dall’Inter di Simone Inzaghi. Di seguito, riportiamo le sue dichiarazioni. LE PAROLE DI Zielinski IN Conferenzastampa – «Sapevamo non sarebbe stata una partita facile, ma abbiamo approcciato bene. Vogliamo vincere le prossime due e sperare nel passo falso del Napoli. La partita di martedì ci ha dato tanto, la qualificazione in finale di Champions è tanta roba. Stasera il mister ha voluto cambiare un po’, dando spazio a chi ha giocato meno, ci hanno dato una mano. Riusciamo a non pensare a Monaco? Ci riusciamo. Ci vuole ancora un po’ di tempo, abbiamo anche un altro obiettivo per il quale vogliamo lottare fino alla fine. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conferenza stampa Zielinski post Torino Inter: «Dimostriamo di crederci anche nelle prossime partite, sperando che il Napoli scivoli»

