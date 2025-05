Concorso Zangarelli La ’Città della musica’

CITTÀ DI CASTELLO – Centinaia di studenti musicisti hanno inondando varie zone della città di musica nell’edizione 2025 del Concorso musicale nazionale ’Enrico Zangarelli’. Venerdì in un teatro degli Illuminati gremito di giovani, (alla presenza tra gli altri di Annalisa Spadolini presidente e coordinatrice del Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica del Ministero) si è conclusa la manifestazione con un’applaudita esibizione della violinista Beatrice Chiavacci, vincitrice del primo premio assoluto della passata edizione. La tre giorni del Concorso ha visto la città invasa dai numerosi ragazzi partecipanti di scuole da ogni parte d’Italia. Al termine del Concorso sono risultati vincitori assoluti per la sezione orchestre il liceo musicale "Francesco Petrarca" di Arezzo e la scuola "Nicola Monterisi" di Salerno, mentre l’orchestra del liceo musicale Angeloni di Terni ha ricevuto il premio speciale alla memoria del cavalier Antonio Gasperini. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Concorso Zangarelli. La ’Città della musica’

