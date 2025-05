Concerti aperitivo con i Brandeburghesi del grande Bach

Si rinnova l’appuntamento con I Concertiaperitivo della Filarmonica Gioachino Rossini (Palazzo Gradari, Salone Nobile "Antonia Pallerini", oggi alle 11). Con il titolo di “Ritorno ai Brandeburghesi“, il concerto rappresenta un interessante momento musicale per far conoscere al pubblico una delle più importanti pagine della letteratura musicale europea, i ConcertiBrandeburghesi di Johann Sebastian Bach.In particolare in questa occasione l’Ensemble della FGR eseguirà il Concerto Brandeburghese n. 2, in FA Maggiore, composto nel 1719, per quattro strumenti concertanti, tromba, flauto, oboe e violino, rispettivamente suonati da Alberto Astolfi, Cristina Flenghi, Ilaria de Maximy e Ana Julia Badia Feria, accompagnati dal quintetto di archi e clavicembalo della FGR. Biglietti 10 euro. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Concerti aperitivo con i Brandeburghesi del grande Bach

Potrebbe interessarti su Zazoom: Rock in Roma 2025: da Tananai agli Smashing Pumpkins, 21 concerti tra Capannelle e Auditorium - Da Tananai a The Smashing Pumpkins, passando per Lazza, Lucio Corsi, Ghali e Sfera Ebbasta, torna il festival internazionale Rock in Roma, giunto alla sua quindicesima edizione.

Su questo argomento da altre fonti

Una grande risposta dei tifosi per l’aperitivo per Rossana - Arezzo, 10 marzo 2025 – Una grande risposta dei tifosi per l’aperitivo per Rossana Gli ospiti amaranto e la donazione per un gattile. Prenotazioni sold out Raccolta fondi aperta tutto il mese di marzo C’è stata una grande risposta da parte dei tifosi amaranto e degli amici che anno dopo anno ricordano sempre con più forza Rossana Sacconi. È praticamente tutto pronto, e le prenotazioni sono andate sold out in poche ore, per l’aperitivo di solidarietà che si terrà domani pomeriggio, domenica 9 marzo, dalle 18,30 nella sede del comitato Orgoglio Amaranto all’interno della Curva Sud Lauro ... 🔗Leggi su lanazione.it

Dal 4 maggio all’8 giugno la magia della grande musica dal vivo ritorna al Teatro Electra di Iglesias con quattro imperdibili concerti - IGLESIAS – Dopo il grande successo della scorsa stagione ritornano I Concerti di Primavera, rassegna cameristica realizzata nell’ambito del cartellone “Iglesias classica”, anteprima del Festival Internazionale di Musica da Camera in programma in autunno. L’evento è organizzato dall’Associazione Anton Stadler sotto la direzione artistica del compositore e bandoneonista Fabio Furia.“I Concerti di Primavera sono pronti a ripartire con una nuova soddisfacente edizione. 🔗Leggi su lopinionista.it

Anzio, grande partecipazione per i “Concerti al Museo” del Chris Cappell College - Anzio, 17 marzo 2025 – Si è conclusa il 13 marzo la rassegna “Concerti al Museo”, organizzata dal Chris Cappell College con il patrocinio del Comune di Anzio. Tre appuntamenti nella prestigiosa sede dei Museo civico archeologico di Anzio, che, a partire dal 20 febbraio, hanno visto alternarsi i Gruppi di Musica d’Insieme del Liceo Musicale.I programmi, variegati per epoca e genere, hanno spaziato dal repertorio barocco alle più note composizioni del periodo moderno, consentendo al numeroso pubblico intervenuto di apprezzare sonorità e timbrica delle diverse sezioni strumentali. 🔗Leggi su ilfaroonline.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video MUSICA IN CITTA', NUOVE REGOLE Video MUSICA IN CITTA', NUOVE REGOLE

Su questo argomento da altre fonti

Concerti aperitivo con i Brandeburghesi del grande Bach; Ritorno ai Brandeburghesi; Da Pesaro al Sudamerica. 🔗Su questo argomento da altre fonti

A PESARO, i concerti aperitivo della FILARMONICA ROSSINI con RITORNO AI BRANDEBURGHESI - Nel consueto orario mattutino delle ore 11, domenica 11 maggio si rinnova l’appuntamento di Primavera con la rassegna I Concerti aperitivo a cura della Filarmonica Gioachino Rossini con il Comune di ... 🔗informazione.it

(CR) MDV STRADIVARIfestival - Concerti Brandeburghesi in un'unica serata - i sei Concerti Brandeburghesi di Johann Sebastian Bach, uno dei cicli più importanti dell’intera storia della musica, potranno essere eccezionalmente ascoltati in un’unica serata all ... 🔗welfarenetwork.it