Conceicao è promosso a pieni voti per l’ingresso in campo in LazioJuve: i giornali applaudono la sua verveIl filotto di 6.5 in pagella, affibbiati da La Gazzetta dello Sport, coinvolge anche Francisco Conceicao.Per quanto fatto vedere in LazioJuve, la Rosea gli attribuisce un giudizio più che positivo. Ecco le parole espresse sul funambolico esterno lusitano sull’impatto sul suo ingresso in campo all’Olimpico: «Entra nella ripresa e non la finisce. spunti e una strana comparsata da centravanti, quando serviva un vero 9». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao “elettrizza” Lazio Juve con spunti importanti. I giornali elogiano l’impatto del portoghese nello “spareggio” Champions dell’Olimpico

Lazio Juve, cambio immediato a ripresa del secondo tempo! Tudor inserisce Conceicao al posto di Nico Gonzalez: svelato il motivo - di Redazione JuventusNews24Lazio Juve, cambio immediato a ripresa del secondo tempo: tutti i dettagli e il motivo dietro alla sostituzioneCambio immediato con la ripresa di Lazio Juve: Igor Tudor, già a fine primo tempo, aveva mandato a scaldare Conceicao in quanto per niente soddisfatto della prestazione di Nico Gonzalez, troppo molle nei contrasti.Per questo motivo, ancora prima dell’inizio del secondo tempo c’è stato il cambio con la sostituzione dell’argentino e l’ingresso del portoghese per portare vivacità e vincere quest’importante partita dei bianconeri. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Conceicao Juve, Mondiale per Club o non Mondiale per Club? Arriva l’indiscrezione che risolve il “dilemma”! La notizia fa sperare! - di Redazione JuventusNews24Conceicao Juve: l’esterno portoghese in forza alla Juve potrebbe giocare il Mondiale per Club, nonostante il mancato riscatto? Arriva la risposta!L’acquisto definitivo di Francisco Conceicao dal Porto da parte della Juve sembra essere sembra più distante. Questa notizia, però, non dovrebbe mettere a rischio il completamento della sua stagione in bianconero, che si concluderà con il Mondiale per Club. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Conceicao si è allenato in palestra a tre giorni da Bologna Juve: il motivo e cosa filtra sul portoghese verso lo spareggio Champions - di Marco BaridonConceicao si è allenato in palestra a tre giorni da Bologna Juve: il motivo e quali sono le condizioni dell’esterno portoghese. I dettagliLa Juve è scesa in campo alla Continassa questa mattina per proseguire la preparazione verso la partita di domenica alle 20.45 al Dall’Ara contro il Bologna. Secondo quanto appreso da Juventusnews24, arrivano aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori infortunati. 🔗Leggi su juventusnews24.com

