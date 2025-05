Conceicao Adzic Della Valle si esprime sul doppio cambio di Tudor in Lazio Juve | Mi sono stupita di quest’ingresso avrei messo subito lui Il portoghese è entrato bene ma…

ConceicaoAdzic, DellaValle si esprime sul doppiocambio di Tudor in LazioJuve: tutte le dichiarazioni in esclusivaIn esclusiva a , la giornalista de La Gazzetta dello Sport Fabiana DellaValle ha analizzato il doppiocambio di Tudor nel corso del secondo tempo di Lazio-Juve che ha visto coinvolti Conceicao e Adzic.ConceicaoAdzic – «Secondo me comunque Conceição è entratobene, ha avuto un buon impatto – al netto del fatto che quando è cambiato il modo di giocare DellaJuve perché è rimasta in dieci – lui ha pagato il fatto di essere piccolino. Mi sono un po’ stupita sinceramente dell’ingresso in campo di Adži? perché io avreimessosubito Vlahovic ecco ed infatti poi lo ha cambiato per metterlo. Gatti, capisco che lui non volesse rischiarlo subito perché comunque lo ha spiegato poi, praticamente non ha fatto nemmeno un allenamento con il gruppo, è andato in campo così, proprio “alla speriamo che vada tutto bene” anche con il rischio di rifarsi male. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Adzic, Della Valle si esprime sul doppio cambio di Tudor in Lazio Juve: «Mi sono stupita di quest’ingresso, avrei messo subito lui. Il portoghese è entrato bene ma…»

