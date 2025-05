Comune gli 800 anni Focus sulla piazza | Era centro politico ma anche di mercato

MASSA MARITTIMA "La piazza, patrimonio della comunità" è il titolo dell’iniziativa che si è tenuta ieri mattina a Massa Marittima, nel Palazzo dell’Abbondanza, per dare il via alle celebrazioni per gli 800 anni dalla nascita del Libero Comune. L’evento, promosso dal Comune con la collaborazione dell’Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori di Grosseto, ha visto la partecipazione di studiosi e professionisti che nei rispettivi ambiti, in questi anni, hanno approfondito lo studio della città.Sono intervenuti, dopo i saluti istituzionali del vicesindaco Maurizio Giovannetti, Nicola Bellini, della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Giulia Galeotti, Alessandro Fichera, Andrea Scalabrelli, Stefano Giommoni, Giulio Conti, Bernardo Claus (architetti e archeologi). Ha moderato la mattinata lo storico Marco Paperini. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Comune, gli 800 anni. Focus sulla piazza: "Era centro politico ma anche di mercato"

Massa Marittima festeggia 800 anni, nacque come libero Comune - Massa Marittima, a nord di Grosseto, celebra quest'anno una ricorrenza importante, gli 800 anni dalla nascita come Libero Comune. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Massa libero Comune. Grandi festeggiamenti per gli ottocento anni - Presentato ieri il programma delle iniziative organizzate per la ricorrenza. Il vicesindaco Giovannetti: "Si inizia con un convegno sull’importanza della piazza". 🔗msn.com