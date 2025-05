Comprare casa a Verona Santa Lucia tra i quartieri più richiesti d’Italia

Tra i quartieri con più richieste di acquisto di casi in assoluto in Italia rispetto alla domanda c’è anche Golosine-SantaLucia, a Verona, quinto in assoluto dopo quattro quartieri di Roma.I dati sono stati raccolti e analizzati dal sito di annunci immobiliari Idealista, che ha elaborato l’indice di domanda relativa proprio per misurare quanto ogni singola zona delle città italiane sia in grado di sopportare la pressione sul suo mercato immobiliare.I quartieri più richiesti di VeronaLa città di Verona compare a sorpresa tra le prime posizioni dei quartieri più richiesti a livello immobiliare stilata dal sito di annunci Idealista. La graduatoria è stilata attraverso il calcolo dell’indice di domanda indotta, che si basa sul numero di richieste che ogni inserzione sul sito riceve prima che l’abitazione pubblicizzata venga effettivamente venduta. 🔗Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Comprare casa a Verona, Santa Lucia tra i quartieri più richiesti d’Italia

Comprare casa a Verona, in quali quartieri conviene: aree meno centrali in crescita - L’andamento del mercato immobiliare a Verona mostra un andamento dei prezzi a velocità differenti a seconda della zona considerata.Mentre il centro storico registra una sostanziale stabilità, con un lieve incremento del +0,1%, altre aree della città vedono aumenti più significativi, trainati dalla domanda sostenuta e dalla scarsità di offerta. Unica eccezione è Borgo Venezia dove i valori subiscono una lieve contrazione del -0,3%. 🔗Leggi su quifinanza.it

