Como si pensa già al post Fabregas Da Madrid uno dei possibili candidati per la panchina dei lombardi

Como, si pensa già al postFabregas. C’è Davide Ancelotti tra i possibilicandidati per la panchina dei lombardi Nel domino tra panchine che coinvolge Real Madrid e Bayer Leverkusen, con il possibile addio di Carlo Ancelotti dalla panchina dei Blancos che potrebbe essere rimpiazzato dal Xabi Alonso, attuale tecnico dei tedeschi, c’è anche il . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Como, si pensa già al post Fabregas. Da Madrid uno dei possibili candidati per la panchina dei lombardi

Como Cagliari 3-1, nel post partita Fabregas parla del suo futuro: «Succeda quel che succeda io ringrazierò per sempre quello che mi ha dato la società» - Como Cagliari 3-1, nel post partita Fabregas parla del suo futuro: «Succeda quel che succeda io ringrazierò per sempre quello che mi ha dato la società» Dopo il successo per 3-1 nella gara valida per la 36a giornata di Serie A contro il Cagliari, Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato nella consueta conferenza stampa […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Como Genoa, Fabregas nel post partita: «I cambi sono stati perfetti. Sembrava volessero mangiare il campo» - Como Genoa, Fabregas nel post partita: «I cambi sono stati perfetti. Sembrava volessero mangiare il campo» Nel post partita di Como-Genoa ha parlato così in conferenza stampa il tecnico dei lombardi Cesc Fabregas dei suoi subentrati. DICHIARAZIONI – «Oggi contento, i ragazzi che sono entrati hanno mangiato il campo. Tutti perfetti, questo è il Como: […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Fabregas resta a Como, il post Ranieri un mistero: “Roma non è prima scelta degli allenatori” - L’Inter da sfidare domenica pomeriggio, un sogno Champions League da coltivare fino alla fine. Anche Arrigo Sacchi crede nella Roma in ottica 4° posto, ma serve l’exploit a San Siro per avere chances o soccombere definitivamente. Ottenere l’Europa più prestigiosa servirebbe per mille ragioni, anche in ottica di un post Ranieri ancora un mistero ma che guarderebbe ai giallorossi con maggiore interesse in quel caso. 🔗Leggi su sololaroma.it

Roma, anche un giovane allenatore di Serie A in lista per il post Ranieri; L'orgoglio di Fabregas: Se uno che non capisce di calcio vede Milan-Como, pensa che il Milan è quello biancoblù; Como, Fabregas: “Non sono soddisfatto! Arbitro? Non parlo”; Fabregas vede la salvezza. Amarezza Nesta: L'ultimo posto pesa. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fabregas verso l’addio: chi sarà l’allenatore del Como il prossimo anno? - Sulle rive del Lago di Como si respira un’aria nuova, di cambiamento. La squadra, nell’ultimo turno di campionato, ha battuto il Cagliari ottenendo la sesta vittoria di fila in questa stagione ... 🔗tag24.it

Como, esperienza e qualità in mediana: sondato Bryan Cristante - Advertising Bryan Cristante, centrocampista della Roma e della Nazionale italiana, sarebbe un concreto obiettivo del Como per l’imminente sessione estiva Foto di Stefano D’Offizi COMO BRYAN CRISTANTE ... 🔗informazione.it

Cesc Fabregas riflette sul futuro al Como dopo la sesta vittoria consecutiva - Fabregas esprime dubbi sulla sua permanenza al Como nonostante le sei vittorie consecutive e l'amore del pubblico. 🔗msn.com