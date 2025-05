Comitato 10 Febbraio Dolore e dura condanna

Dolore e una duracondanna vengono espressi dal Comitato 10 Febbraio di Lucca che da anni è in prima fila per ricordare il sacrificio degli esuli istriani, dalmati e fiumani. "E’ l’ennesima vile provocazione da parte di certe frange dell’estrema sinistra - dichiara Sandro Righini del Comitato 10 Febbraio di Lucca - che agitano lo spettro del fascismo in mancanza di qualsiasi altro argomento. Lo Scaffale del Ricordo, nato da una nostra proposta, è uno spazio di cultura, parola a cui certi ambienti, probabilmente, sono poco avvezzi, perché richiama il coltivare, l’avere cura, il portare rispetto. Qualità di cui sono, evidentemente, sprovvisti. Giuste le parole di condanna del sindaco Pardini che facciamo nostre e che ringraziamo per la nettezza della risposta. Simili vigliaccherie ci spronano a fare ancora di più. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Comitato 10 Febbraio. Dolore e dura condanna

“Più Alto, Più Oltre”: la due giorni del Comitato 10 febbraio su esuli, foibe e impresa di Fiume - Una due giorni di cultura e confronto per ricordare gli esuli dal confine orientale, i martiri delle foibe e l’impresa di D’Annunzio a Fiume. È “Più Alto, Più Oltre”, l’evento organizzato dal Comitato 10 Febbraio che si svolgerà sabato 15 e domenica 16 a Gardone Riviera, in provincia di Brescia. «Un appuntamento in riva al Lago per riflettere, proporre, organizzare», ha sottolineato il presidente nazionale del C10F Silvano Olmi, spiegando che «affronteremo diversi argomenti: oltre a D’Annunzio e all’Impresa di Fiume, infatti, analizzeremo l’entrata dell’Italia, nel 1915, nella Grande ... 🔗Leggi su secoloditalia.it

Comitato 10 febbraio, un Osservatorio per documentare i vandalismi - Roma, 22 mar – Il Comitato 10 febbraio in seguito all’ennesimo episodio increscioso – ovvero l’imbrattamento a Pisa di due targhe dedicate ai martiri delle Foibe – ha deciso di attivare un Osservatorio per documentare tutti i vandalismi.Il Comitato 10 febbraio: “abbiamo attivato un Osservatorio”Spiega in una nota Silvano Olmi, presidente nazionale del C10F: “Gesti ignobili che si ripetono in varie parti d’Italia. 🔗Leggi su ilprimatonazionale.it

Bari, sindacati studenteschi contro il convegno sulle Foibe: la solidarietà del Comitato 10 Febbraio al Senatore Menia - Bari, 21 feb – Una foto a testa in già del Senatore Roberto Menia accompagnata dalla scritta “La faccia nera del governo”. Così, in un vergognoso post pubblicato su Instagram – e successivamente rimosso – due sindacati studenteschi della sinistra barese (Unione degli studenti e Zona Franka) hanno anticipato la protesta – “piccola e pretestuosa” alla fine della fiera – inscenata davanti all’Istituto Marco Polo del capoluogo pugliese. 🔗Leggi su ilprimatonazionale.it

La presentazione de “10 Febbraio dalle Foibe all’Esodo” a Viareggio - Il Senatore Roberto Menia, padre della legge sul Giorno del Ricordo, presenterà a Viareggio il suo libro “10 Febbraio dalle Foibe all’Esodo”. Organizzata dal Comitato 10 Febbraio di Lucca, giovedì 8 m ... 🔗versiliatoday.it

Il Comitato 10 Febbraio ha ricordato gli infoibati viterbesi Corinti e Celestini - NewTuscia – VITERBO – Si sono svolte ieri, lunedì 28 aprile 2025, le cerimonie in ricordo di due infoibati viterbesi, Pierino Corinti e Carlo Celestini. Ieri mattina, a Castiglione in Teverina, è stat ... 🔗newtuscia.it