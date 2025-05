Come proteggersi dalle truffe con l’Intelligenza artificiale | l’ultima novità si chiama Gemini Nano

Un aumento significativo dei malintenzionati sul web che si fingono fornitori di servizi di assistenza clienti di compagnie aeree. Riuscendo così a truffare chi è in quel momento in difficoltà.È solo l’ultima segnalazione che proviene stavolta da Google, che ha già preso le prime contromisure: “Abbiamo già ridotto queste truffe di oltre l’80%, riducendo notevolmente il rischio di chiamare un numero di telefono fraudolento”.Comeproteggersidalletruffe con l’Intelligenzaartificiale: l’ultimanovità si chiamaGeminiNano (GOOGLE FOTO) – Notizie.comIl colosso di Mountain View ha però fatto anche altro, introducendo un nuovo modello di Intelligenza artificiale dedicato alla protezione avanzata degli utenti: GeminiNano. Google, infatti, sfrutta da oltre un decennio i progressi dell’Ia contro le truffe online attraverso cui i criminali del web potrebbero avere accesso a conti correnti o informazioni personali. 🔗Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Come proteggersi dalle truffe con l’Intelligenza artificiale: l’ultima novità si chiama Gemini Nano

Approfondimenti da altre fonti

Osservatorio europeo antifrode: “Useremo anche l’intelligenza artificiale per scovare le truffe” - Maria Felice Arezzo, docente di Statistica a Sapienza di Roma e coordinatrice del progetto formativo Fred2, nato per tutelare gli interessi finanziari dell’Ue: “Un gruppo di esperti per rafforzare la tutela dell’Europa” 🔗Leggi su repubblica.it

Intelligenza artificiale, arriva la tecnologia anti-truffe: “Il deep fake aumenterà enormemente e smascherarlo è un diritto” - MILANO – Reale o generato dall’intelligenza artificiale? Capita di chiederselo sempre più spesso, di fronte a un contenuto digitale. E se la domanda nasce (quasi) spontanea, la risposta può non essere altrettanto immediata, soprattutto se non si hanno i mezzi giusti per formularla. È per supplire a questo deficit tecnologico-interpretativo che nasce, nel 2024, IdentifAI. La start-up, con sede a Milano, è specializzata nell’addestramento di modelli “degenerativi”: utili, cioè, a individuare i contenuti creati con l’AI, l’intelligenza artificiale, con un margine di accuratezza vicino al 100%. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Truffe al telefono, non fidatevi di quella voce. E’ l’intelligenza artificiale - Riprodurre con incredibile fedeltà la voce umana è l’ultima frontiera delle truffe telefoniche. O meglio, una loro evoluzione. Ricordate quando l’oppositore russo Alexey Navalny truffò i servizi segreti russi imitando la voce del loro capo, e riuscì a farsi dire chi e come lo aveva avvelenato? Il caso gettò grave imbarazzo al Cremlino e più di una testa rotolò per quella umiliazione. I funzionari dell’Fsb, erede del famigerato Kgb, si giustificarono affermando che la voce era proprio come quella del loro capo. 🔗Leggi su panorama.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Intelligenza artificiale e truffe online: come difendersi dalle frodi; Come difendersi dalle truffe con l’intelligenza artificiale; Come clonare la voce con l’intelligenza artificiale e come difendersi dalle truffe in tre semplici mosse; Truffa luce e gas, contratti firmati con l’intelligenza artificiale: come difendersi. 🔗Cosa riportano altre fonti

Deepfake e truffe con l’IA: l’inganno è sempre più reale - Dal morphing vocale alle identità false, secondo gli esperti i deepfake generati dall’intelligenza artificiale presto rappresenteranno la maggior parte delle frodi digitali, minando la fiducia globale ... 🔗globalist.it

Google usa l'AI per proteggere gli utenti Chrome dalle truffe - Google sta implementando nuovi strumenti AI in Chrome per rilevare e bloccare siti di phishing e notifiche truffaldine. 🔗msn.com

Chrome utilizza intelligenza artificiale avanzata per difenderti da phishing e frodi online in tempo reale - Come l’intelligenza artificiale migliora la protezione contro il phishingL’intelligenza artificiale sta rivoluzionando la sicurezza digitale, offrendo ... 🔗assodigitale.it