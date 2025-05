Colpi di pistola al Casermone Residenti in strada

ūüõą Anteprima news:

Attimi di paura hanno sconvolto Corso Francia, a Frosinone, dove intorno alle 20 sono stati esplosi diversi colpi di pistola nella zona del Casermone. La notizia ha subito generato panico tra i residenti, che sono scesi in strada spaventati. Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i carabinieri Radiomobile della compagnia di Frosinone, che hanno avviato le indagini e rinvenuto...

Attimi di paura in Corso Francia, a Frosinone. Intorno alle 20 diversi Colpi di pistola sono stati esplosi in zona Casermone: alcune persone sono scese in strada in preda alla paura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri Radiomobile della compagnia di Frosinone. I militari¬†hanno rinvenuto. 🔗Leggi su Frosinonetoday.it ¬© Frosinonetoday.it - Colpi di pistola al Casermone. Residenti in strada

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ne parlano su altre fonti

Spari al Casermone. Sequestrata una pistola scacciacani - Segnalati colpi di arma da fuoco e diverse persone in strada. È successo intorno alle 20 a corso Francia, vicino al Casermone, nella parte basso di Frosinone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ... 🔗ciociariaoggi.it