Colleferro Vecchie Glorie del calcio locale e non solo riunite da Massimo Sciarra in un simpatico incontro conviviale

Colleferro – Un incontro conviviale tra amici di sempre accomunati da un'eterna passione per il calcio e, per qualcuno, una

