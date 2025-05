Colleferro Vecchie Glorie del calcio locale e non solo riunite da Massimo Sciarra in un simpatico incontro conviviale

In breve da Zazoom:

In un’atmosfera di convivialità e amicizia, il calcio continua a unire generazioni. A Colleferro, un incontro speciale ha radunato le

Cronache CittadineColleferro – Un incontroconviviale tra amici di sempre accomunati da un’eterna passione per il calcio e, per qualcuno, unaL'articolo Colleferro. “VecchieGlorie” del calciolocale, e non solo, riunite da MassimoSciarra in un simpaticoincontroconviviale Cronache Cittadine. 🔗Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. “Vecchie Glorie” del calcio locale, e non solo, riunite da Massimo Sciarra in un simpatico incontro conviviale

Approfondimenti da altre fonti

Colleferro. “Vecchie Glorie” del calcio locale, e non solo, riunite da Massimo Sciarra in un simpatico incontro conviviale - Cronache CittadineCOLLEFERRO – Un incontro conviviale tra amici di sempre accomunati da un’eterna passione per il calcio e, per qualcuno, unaL'articolo Colleferro. “Vecchie Glorie” del calcio locale, e non solo, riunite da Massimo Sciarra in un simpatico incontro conviviale sembra essere il primo su Cronache Cittadine. 🔗Leggi su cronachecittadine.it

Serie A2, un pomeriggio con tante vecchie glorie. Tedeschi, Caja e tutta la squadra: il saluto Fortitudo alla Fossa - Un sabato di festa per la Fortitudo e il suo popolo. All’Estragon Club, si è tenuta la festa per i 55 anni di fondazione della Fossa dei Leoni. Alla giornata inizia intorno a mezzogiorno con il pranzo e proseguita nel pomeriggio, hanno partecipato tantissimi appassionati che hanno la Effe nel cuore oltre a giocatori e dirigenti del recente passato e del presente. Tanti in effetti i giocatori e i dirigenti del passato come tra gli altri Dan Gay, Claudio Pilutti e Gianluca Basile. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Tv, su Netweek Calcio Show le glorie calcistiche che inaugurano il nuovo Benghazi International Stadium - All’interno del programma sportivo sui canali Netweek in diretta le immagini dell’esibizione con stelle come Materazzi, Eto’o, Seedorf e Trezeguet Su Netweek Calcio Show questa sera, giovedì 20 febbraio, a partire dalle ore 20,30 – durante il programma sportivo delle emittenti del gruppo Netweek – verranno trasmesse le immagini di una partita esibizione con tante […] L'articolo Tv, su Netweek Calcio Show le glorie calcistiche che inaugurano il nuovo Benghazi International Stadium è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su sbircialanotizia.it

Se ne parla anche su altri siti

Colleferro. “Vecchie Glorie” del calcio locale, e non solo, riunite da Massimo Sciarra in un simpatico incontro conviviale; Colleferro. Tra le grandi “vecchie glorie” del calcio locale ce n’è una che compare in queste immagini. Chi è costui?; Colleferro, un calcio al bullismo con la partita del cuore (foto); Colleferro, la partita del cuore. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Colleferro. “Vecchie Glorie” del calcio locale, e non solo, riunite da Massimo Sciarra in un simpatico incontro conviviale - COLLEFERRO – Un incontro conviviale tra amici di sempre accomunati da un’eterna passione per il calcio e, per qualcuno, una moderna propensione per le bocce… L’idea è venuta a Massimo Sciarra, promess ... 🔗informazione.it

Calcio, Serie D. La Vigor Lamezia ricorda e premia le sue vecchie glorie - Nel corso della serata è stata premiata la Vigor Lamezia della stagione 1982-83, l’ultima, prima dell’attuale guidata del presidente Salvatore Rettura, ad aver vinto il campionato di Promozione ... 🔗cn24tv.it

Calcio storico, vecchie glorie tornano in campo - Domenica invece sempre alle 17.30 sarà la volta delle Vecchie Glorie del Calcio Storico Fiorentino, che scenderannoin campo nell’arena di Piazza Santa Croce e indosseranno di nuovo i panni di ... 🔗nove.firenze.it