Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi annunciano l’arrivo del loro secondo figlio un maschietto

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi celebrano una nuova gioia: l'arrivo del loro secondo figlio, un maschietto! La storica coppia del panorama televisivo si prepara a dare il benvenuto a un nuovo membro della famiglia, suscitando entusiasmo tra i fan e gli amici. Scopriamo insieme i dettagli di questa meravigliosa notizia!

La gioia si accende nel cuore di una delle coppie più affezionate del nostro panorama televisivo, con ClaudiaDionigi e LorenzoRiccardi pronti ad ampliare ulteriormente il loro mondo familiare. Il lieto annuncio del prossimo arrivo di un nuovo membro, un maschietto, ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, che hanno sempre seguito con affetto . L'articolo ClaudiaDionigi e LorenzoRiccardiannuncianol’arrivo del lorosecondofiglio, un maschietto è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi annunciano l’arrivo del loro secondo figlio, un maschietto

Le notizie più recenti da fonti esterne

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi di Uomini e Donne diventeranno genitori bis: “Sta arrivando lui” - Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi con un post su Instagram hanno annunciato l'arrivo del secondo figlio. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è incinta di un maschio: "Un amore che non si divide, ma che si moltiplica e che fa esplodere di gioia la nostra famiglia".Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Mister Movie | Fiocco Azzurro in Casa Riccardi-Dionigi: Claudia e Lorenzo Aspettano il Secondo Figlio! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.mistermovie.it. Gioia incontenibile per Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne: annunciato l'arrivo di un maschietto, il loro secondo bebè! Tutti i dettagli. 🔗Leggi su mistermovie.it

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, arriva il secondo figlio per un amore “che si moltiplica” - È un momento davvero d’oro per le coppie (o ex coppie) uscite dal programma Uomini & Donne; dopo gli annunci, a distanza di pochi giorni, di Giulia De Lellis e Andrea Damante, due fra i più amati protagonisti del dating show, adesso sono Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi ad annunciare di aspettare un bebè, il secondo. “Sta arrivando Lui… Non lo conosciamo ancora, ma lo amiamo da sempre.Arriverà a portare scompiglio, risate nuove, notti più corte… Ma anche un amore che non si può spiegare. 🔗Leggi su gravidanzaonline.it

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi diventeranno genitori per la seconda volta; Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne sono in attesa di un bebè; Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi genitori bis: ?«Sta arrivando Lui. Non lo conosciamo ancora, ma lo amiamo d; Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi di Uomini e Donne diventeranno genitori bis e svelano il sesso del bambino. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne sono in attesa di un bimbo - Sposati dal novembre 2024 e già genitori della piccola Maria Vittoria, i due aspettano ora un maschietto. 🔗cosmopolitan.com

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, arriva il secondo figlio per un amore "che si moltiplica" - La storica coppia di Uomini & Donne ha annunciato sui rispettivi social di essere in attesa di un maschietto, dopo Mavi, nata nel 2022. 🔗gravidanzaonline.it

Uomini e Donne, Claudia Dionigi è in dolce attesa per la seconda volta: il tenero annuncio con Lorenzo Riccardi - L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Claudia Dionigi, ha svelato che lei e il marito, l'ex tronista Lorenzo Riccardi, diventeranno genitori per la seconda volta. 🔗msn.com