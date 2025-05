Classifica Mondiale Moto3 2025 | Rueda allunga in testa Piqueras si allontana

José Antonio Rueda ha vinto il GP di Francia e ha allungato in testa alla Classifica del MondialeMoto3, approfittando dello zero marcato da Angel Piqueras. Lo spagnolo svetta al comando della graduatoria con 29 lunghezze di vantaggio nei confronti del connazionale, mentre Joel Kelso è terzo a -39. Matteo Bertelle il migliore italiano, settimo a quota 40 punti.ClassificaMoto32025 (dopo GP Francia)José Antonio Rueda (KTM) 116Angel Piqueras (KTM) 87Joel Kelso (KTM) 77Adrian Fernandez (Honda) 61Taiyo Furusato (Honda) 58Alvaro Carpe (KTM) 56Matteo Bertelle (KTM) 40Luca Lunetta (Honda) 36Ryusei Yamanaka (KTM) 34David Almansa (Honda) 33Dennis Foggia (KTM) 32Stefano Nepa (Honda) 29David Munoz (KTM) 26Guido Pini (KTM) 20Maximo Quiles (KTM) 20Riccardo Rossi (Honda) 19Scott Ogden (KTM) 16Jacob Roulstone (KTM) 14Valentin Perrone (KTM) 13Adrian Cruces (KTMHonda) 13Cormac Buchanan (KTM) 11Nicola Carraro (Honda) 9Ruche Moodley (KTM) 9Joel Esteban (KTM) 7Marcos Uriarte (Honda) 3Tatchakom Buasri (Honda) 1 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Mondiale Moto3 2025: Rueda allunga in testa, Piqueras si allontana

