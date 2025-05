Classifica Giro d’Italia 2025 | Pedersen torna maglia rosa Tiberi e Pellizzari in top10 Piganzoli dietro Caruso

Mads Pedersen ha riconquistato la magliarosa al Girod’Italia, vincendo di forza la volata che ha deciso la terza tappa. Il danese si è imposto sul traguardo di Valona, ha replicato il successo ottenuto due giorni fa e grazie ai dieci secondi di abbuono si è rimpossessato del simbolo del primato. L’alfiere della Lidl-Trek era stato beffato dallo sloveno Primoz Roglic nella cronometro di Tirana, ma oggi è stato impeccabile e lascerà così l’Albania in testa alla Classifica generale.La lotta per la conquista del Trofeo Senza Fine riprenderà settimana prossima. Roglic resta il migliore dei big con un secondo di vantaggio su Pedersen, 5” sul ceco Mathias Vacek, 12” sullo statunitense Brandon McNulty, 16” sullo spagnolo Juan Ayuso e 25” su Antonio Tiberi. Di seguito la Classifica del Girod’Italia al termine della terza tappa, domani si osserverà un giorno di riposo e la carovana rientrerà in Italia. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Giro d’Italia 2025: Pedersen torna maglia rosa, Tiberi e Pellizzari in top10, Piganzoli dietro Caruso

Segui queste discussioni sui social

Abbiamo a cuore la tua privacyRai ed i suoi 906 (novecentosei) fornitori.Minchia pensa se non avessero a cuore la mia privacy che strage sarebbe.#Rai #RaiPlay #Privacy #Trackers #orcoddeno #giroditalia #giro #giro2025 Leggi la discussione

???????????????? ???????? ?????????????? ?????? ???? ???????? ???? ???????????????? ??????????????????????Mads Pedersen heeft zijn tweede ritzege geboekt in de Giro d'ItaliaHet was de derde en laatste rit op Albanees grondgebiedPedersen won eerder de eerste etappe, maar de Deen van d… Leggi la discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Classifica Giro d’Italia 2025: Pedersen maglia rosa, già staccati Arensman e Gee. Tiberi con Roglic e Ayuso - Mads Pedersen ha indossato la prima maglia rosa del Giro d’Italia 2025, dopo essersi imposto in volata sul traguardo di Tirana. L’alfiere della Lidl-Trek ha dato vita a un appassionante testa a testa con il belga Wout van Aert, battuto di una ruota abbondante. Il già Campione del Mondo si merita così il diritto di vestire il simbolo del primato, suo grande obiettivo della vigilia.Sulla salita di Surrel, il cui GPM era posto a undici chilometri dall’arrivo, è stato Giulio Ciccone a tenere un ritmo molto sostenuto in favore del compagno di squadra Mads Pedersen. 🔗Leggi su oasport.it

Classifica Giro d’Italia 2025, prima tappa: Pedersen maglia rosa, Tiberi con Roglic e Ayuso - Mads Pedersen ha indossato la prima maglia rosa del Giro d’Italia 2025, dopo essersi imposto in volata sul traguardo di Tirana. L’alfiere della Lidl-Trek ha dato vita a un appassionante testa a testa con il belga Wout van Aert, battuto di una ruota abbondante. Il già Campione del Mondo si merita così il diritto di vestire il simbolo del primato, suo grande obiettivo della vigilia.Sulla salita di Surrel, il cui GPM era posto a undici chilometri dall’arrivo, è stato Giulio Ciccone a tenere un ritmo molto sostenuto in favore del compagno di squadra Mads Pedersen. 🔗Leggi su oasport.it

Giro d'Italia 2025, Pedersen si prende la prima tappa e la maglia rosa. Ordine d'arrivo e classifica - Tirana (Albania), 9 maggio 2025 – La tappa 1 inaugura il Giro d'Italia 2025 e lo fa sul territorio albanese, proponendo 160 km da Durazzo a Tirana. I GPM in programma sono 3 e si fanno sentire sulle gambe dei velocisti puri, che via via lasciano la scena agli uomini davvero attesi, quelli da Classiche. La sfida nella volata finale è infatti tra Mads Pedersen e Wout Van Aert: vince il danese, che si aggiudica anche la prima maglia rosa, sfruttando al meglio il lavoro della sua Lidl-Trek (anche nella figura di un generosissimo Giulio Ciccone), mentre per il belga l'esordio alla Corsa Rosa è ... 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Giro d'Italia 2025, Pedersen si prende la prima tappa e la maglia rosa. Ordine d'arrivo e classifica; Pedersen concede il bis: vittoria a Valona; Classifica e ordine di arrivo terza tappa Giro d'Italia 2025, i risultati; Giro d'Italia 2025: tutti i risultati delle tappe e la classifica generale. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giro D'italia: tutte - Il Giro d’Italia lascia l’Albania con Mads Pedersen in maglia rosa. Il danese del team Lidl-Trek trionfa nella terza frazione, cogliendo il secondo centro in questa edizione. Così facendo toglie il pr ... 🔗gazzetta.it

Giro d’Italia 2025, le altre classifiche - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Giro d’Italia, la classifica generale: Roglic in maglia rosa, Tiberi si difende - Lo sloveno va in testa alla classifica beffando Pedersen per un solo secondo. Ayuso non brilla, ma limita i danni. L’ex re del Giro incassa quasi 40” ... 🔗gazzetta.it