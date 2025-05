Classifica aggiornata Serie A | ecco come cambia per la Juve dopo Napoli Genoa

Dopo il pareggio tra Napoli e Genoa, la lotta in Serie A si fa sempre più interessante. Con la classifica aggiornata, scopriremo come cambia la posizione della Juventus e delle altre squadre in corsa per le prime posizioni. Un'analisi dettagliata del momento attuale e delle prossime sfide attenderà i tifosi. Ecco i dettagli sui punteggi e le posizioni nel campionato.

ClassificaaggiornataSerie A: comecambiadopoNapoliGenoa, ecco la posizione della squadra di Tudor.È terminata da poco la sfida tra Napoli e Genoa col risultato di 2-2. ecco la Classificaaggiornata di Serie A e la posizione della Juve.Napoli 78 (36)Inter 77 (36)Atalanta 68 (35)Juventus 64 (36)Lazio 64 (36)Roma 63 (35)Bologna 62 (36)Milan 60 (36)Fiorentina 59 (35)Como 48 (36)Torino 44 (36)Udinese 44 (36)Genoa 40 (36)Cagliari 33 (36)Verona 33 (36)Parma 32 (36)Empoli 28 (36)Lecce 28 (36)Venezia 26 (35)Monza 18 (36) .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Classifica aggiornata Serie A: ecco come cambia per la Juve dopo Napoli Genoa

Torino Empoli 1-0, decide Vlaši?. La classifica aggiornata in Serie A. Cosa cambia per l’Inter - di RedazioneTorino Empoli 1-0, decide il match la rete di Vlaši?: la classifica aggiornata in Serie A nel corso del 29° turnoTermina qui Torino Empoli, 1-0 il risultato finale. Vanoli e i suoi possono sorridere per il successo in casa ottenuto grazie alla rete di Vlaši?; il croato la sblocca al 70?. Le statistiche dicono 15 tiri per l’Empoli contro gli 13 dei granata, malgrado questo vantaggio i toscani non sono riusciti però ad agguantare il match che li condanna a restare nella parte bassa anzi, bassissima della classifica. 🔗Leggi su internews24.com

Classifica aggiornata Serie A: come cambia per la Juve dopo Milan-Fiorentina - di Redazione JuventusNews24Classifica aggiornata Serie A: come cambia dopo Milan-Fiorentina anche per la Juventus. Ecco le nuove posizioniFinisce 2-2 Milan–Fiorentina, il terzo match di questo sabato di Serie A. Ecco come cambia la classifica per la Juve.Inter 68 (31)Napoli 64 (30)Atalanta 58 (30)Bologna 56 (30)Juventus 55 (30)Roma 52 (30)Lazio 52 (30)Fiorentina 52 (31)Milan 48 (31)Udinese 40 (31)Torino 39 (30)Genoa 38 (31)Como 33 (31)Verona 30 (30)Cagliari 29 (30)Parma 27 (31)Lecce 25 (30)Empoli 23 (30)Venezia 20 (30)Monza 15 (31)Leggi su Juventusnews24. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Classifica aggiornata Serie A: come cambia per la Juventus dopo Genoa Lecce - di Redazione JuventusNews24Classifica aggiornata Serie A: come cambia per la Juventus (impegnata domenica alle 18 sul campo della Fiorentina) dopo l’anticipo Genoa LecceLa ventinovesima giornata del campionato di Serie A ha ufficialmente aperto i battenti con la sfida di questa sera tra Genoa e Lecce, in un turno che vedrà la Juventus impegnata sul difficile campo della Fiorentina.Grazie al successo di questa sera il Grifone ha conquistato tre punti pesanti che gli permettono di fare un bel salto in classifica, agganciando il Torino a quota 35 punti. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Serie A, la classifica aggiornata: che volata per lo Scudetto, solo un punto tra Napoli e Inter - Mezzo passo falso del Napoli, che non riesce ad andare oltre al 2-2 casalingo contro il Genoa e rischia di non poter più sbagliare negli ultimi. 🔗tuttomercatoweb.com

Serie A, la classifica aggiornata sulla salvezza: ecco come cambia dopo i match delle 15 nella 36a giornata - Serie A, la classifica aggiornata dopo le gare odierne della 36a giornata e la sconfitta del Cagliari contro il Como per 3-1 Il Cagliari di Davide Nicola non ha superato la prova Como nella gara della ... 🔗cagliarinews24.com

Classifica aggiornata Serie A: ecco come cambia per i bianconeri dopo Lazio Juve - Classifica aggiornata Serie A: come cambia dopo Lazio Juve, la nuova posizione della squadra di Tudor È terminata da poco la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Juve. Lo “spareggio” Champions League dell’ ... 🔗juventusnews24.com