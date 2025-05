Classicana Anas acceleri gli interventi

"Chiediamo ad Anas più certezze e comunicazioni per gli interventi sulla Classicana", dice Alessandro Barattoni, candidato sindaco del centrosinistra. Barattoni sarà protagonista domani dalle 18.30 al Villaggio Anic in via Lago di Como di un incontro su di politica, sport e teatro."La modifica dell’assetto viabilistico in corrispondenza del cantiere sull’ ‘Adriatica’, all’altezza del Parco Mirabilandia, è un dato positivo anche per l’avvio della stagione turistica nel fine settimana – dice –. Alla base di questa modifica ci sono interventi doverosi, attesi da tempo dal territorio, ma è importante che questi lavori siano anche celeri". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Classicana, Anas acceleri gli interventi"

Viabilità, Barattoni ad Anas: “Maggiori certezze per gli interventi sulla Classicana” - "La modifica dell'assetto viabilistico in corrispondenza del cantiere sull' 'Adriatica', all'altezza del Parco Mirabilandia, è un dato positivo anche per l'avvio della stagione turistica nel fine settimana". Così il candidato sindaco di centrosinistra Alessandro Barattoni, che argomenta: "Alla... 🔗Leggi su ravennatoday.it

Emilia Romagna in ginocchio per il maltempo. FdI: il governo ha finanziato gli interventi, la Regione acceleri - Scende il livello dei fiumi in Emilia-Romagna. Ma la preoccupazione rimane alta, soprattutto per la tenuta degli argini nelle zone di pianura, dove stanno defluendo le piene, già provate dalle alluvioni precedenti. È questo il quadro fornito questa mattina dalla Regione. “Il deflusso delle piene lungo i fiumi romagnoli, in particolare Lamone, Senio e Santerno, e del bacino del Reno è proseguito lentamente, ma in maniera costante per tutta la notte- si spiega- questa mattina nessun corso d’acqua in Romagna superava più la soglia rossa, ma l’attenzione è mantenuta al massimo, perché i livelli ... 🔗Leggi su secoloditalia.it

Interventi su Classicana e altre strade: un milione di euro per la manutenzione straordinaria della viabilità portuale - Al centro degli ultimi provvedimenti approvati ieri dalla giunta il progetto di interventi di manutenzione straordinaria in ambito portuale del valore di un milione di euro. “Si tratta di lavori necessari – affermano l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte e l’assessora al Porto... 🔗Leggi su ravennatoday.it

Viabilità, Barattoni chiede ad Anas maggiori certezze per gli interventi sulla Classicana - “La modifica dell’assetto viabilistico in corrispondenza del cantiere sull’ ‘Adriatica’, all’altezza del Parco Mirabilandia, è un dato positivo anche per l’avvio della stagione turistica nel fine set ... 🔗ravennawebtv.it

Lavori sulla Classicana. Cantiere a Porto Fuori per il nuovo cavalcavia. Modifiche alla viabilità - Lo comunica Anas, competente sull’arteria stradale ... senza penalizzare la produttività e la tempistica dell’intervento". "A seguito del varo e delle ulteriori opere di completamento ... 🔗msn.com