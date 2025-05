Clair Obscur | Expedition 33 in realtà sono soltanto tre gli sviluppatori ex-Ubisoft

Il successo clamoroso di ClairObscur: Expedition 33 ha dato vita a diverse leggende, come quella secondo cui il gioco sarebbe stato realizzato da una trentina di persone, o da un gruppo di ex dipendenti Ubisoft in fuga dal colosso francese. Ma la realtà, come spesso accade, è molto più sfumata. A fare chiarezza ci ha pensato direttamente Guillaume Broche, fondatore di Sandfall Interactive e game director del progetto, in un’intervista al Washington Post.Come riportato da 80LV, Broche ha smentito le voci più diffuse, rivelando che soltanto tre membri dello studio provengono effettivamente da Ubisoft: lui stesso, l’altro fondatore Tom Guillermin, e un terzo sviluppatore non specificato. Questo significa che meno del 10% del team può essere definito “ex Ubisoft”. Inoltre, gran parte della squadra è composta da giovani al primo impiego nel settore, un aspetto che – secondo Broche – ha contribuito positivamente all’identità del gioco, trasmettendo entusiasmo, sincerità e creatività autentica. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Clair Obscur: Expedition 33, in realtà sono soltanto tre gli sviluppatori ex-Ubisoft

