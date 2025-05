Cittadinanza al Duce Anpi | Procedete uniti

"Anpi accoglie positivamente la questione aperta da Forza Italia, auspicando che, questa volta, ci sia la più ampia convergenza del Consiglio comunale. Forse, dopo 101 anni, questo capitolo verrà finalmente chiuso". Lucio Ferrari, presidente della sezione locale dell’Anpi, interviene in merito alla mozione con cui il consigliere Michele De Rosa di Forza Italia chiede la revoca della Cittadinanza onoraria a Mussolini."A proposito della discussione sulla revoca della Cittadinanza Mussolini – afferma Ferrari – è stato detto che non si può negare o cancellare la storia. La storia, non la narrazione tendenziosa di qualcuno, sul conferimento della Cittadinanza onoraria a Mussolini è chiara e documentata: nel maggio del 1924, il Consiglio comunale di Carpi ha provveduto al conferimento a seguito di un telegramma del Sottosegretario alla presidenza del Consiglio di Mussolini, con il quale venivano ‘sollecitati’ i Consigli comunali a conferire la Cittadinanza onoraria: non è trattato, quindi, di un atto volontario e libero". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cittadinanza al Duce, Anpi: "Procedete uniti"

Potrebbe interessarti su Zazoom: Referendum 8-9 giugno: lavoro, cittadinanza e voto da remoto, cosa cambia e come si vota

Benito Mussolini e Palazzolo sull’Oglio, cittadinanza onoraria revocata al Duce dopo 101 anni - Palazzolo sull’Oglio (Brescia), 24 marzo 2025 – Nei giorni scorsi è arrivata anche la revoca della cittadinanza onoraria di Palazzolo per Benito Mussolini. La decisione è stata presa in Consiglio Comunale non senza qualche contrasto. La maggioranza ha votato compatta, mentre contro ha votato Marco Pagani di Fratelli d’Italia. Filippo Carnazzi e Angelo Cima della lista Alleanza di Centro hanno lasciato l’aula per protesta. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Dopo il no a Almirante, l’Anpi rilancia: “Via la cittadinanza onoraria a Mussolini” - Massa, 9 maggio 2025 – La commissione toponomastica boccia l’intitolazione di una via a Giorgio Almirante, ma non chiude la discussione. Anzi, la decisione ha acceso i riflettori su un tema che continua a dividere e a mobilitare. Lo si è capito chiaramente durante la conferenza stampa indetta dall’Anpi nella propria sede, all’indomani di una manifestazione partecipata da oltre 500 persone in piazza e del voto contrario della commissione toponomastica del Comune di Massa, che con cinque voti a uno ha respinto la proposta sostenuta da Fratelli d’Italia. 🔗Leggi su lanazione.it

Mussolini non sarà più cittadino pratese: il consiglio comunale revocherà al duce la cittadinanza onoraria - Il consiglio comunale di Prato revocherà nel corso della prossima seduta (prevista per il 17 aprile) la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale, L'atto è stato presentato stamani dalla sindaca Ilaria Bugetti, dal presidente del consiglio comunale... 🔗Leggi su firenzetoday.it

