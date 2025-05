Città di Grottammare | arte cultura e letteratura nel ricordo di Franco Loi

La città di Grottammare ha celebrato ieri pomeriggio il Premio Città di Grottammare 2025, rendendo omaggio a Franco Loi. Arte, cultura e letteratura si sono uniti in una suggestiva kermesse, organizzata dall'Associazione Culturale Pelasgo 968, che ha arricchito la 16ª edizione con momenti di riflessione e creatività, rafforzando il legame con il patrimonio culturale locale.

Grande successo ieri pomeriggio per il Premio Città di Grottammare 2025 nel ricordo di “Franco Loi”. arte, cultura e letteratura protagonisti della nota kermesse in provincia di Ascoli Piceno (nelle Marche), sotto la regia dell’Associazione culturale Pelasgo 968. Una 16^ edizione che ha fatto registrare il tutto esaurito, per un appuntamento ormai celebre e consolidato all’interno del panorama culturale e letterario Made in Italy.Location d’eccezione dell’evento la suggestiva Sala Kursaal del Comune di Grottammare, in Piazza Kursaal, proprio nel bellissimo lungomare di Grottammare. Un pomeriggio intenso e ricco di spunti di riflessione, interamente riservato alla celebrazione dell’arte e della cultura. Focus sull’importanza delle parole (e della loro bellezza), sulla valorizzazione del talento letterario e sul dialogo generazionale e culturale tra i diversi territori. 🔗Leggi su Danielebartocciblog.it