Cirla e Possati non rispondono | Pericolosi

Le loro strade, dopo le trappole tese alle ragazze in uffici milanesi presi in affitto con false identità, sono tornate a incrociarsi in Tribunale. Il produttore cinematografico 42enne Alessandro Marco Possati e il falso ginecologo 71enne Antonio Cirla, in realtà radiologo in pensione, ieri sono comparsi davanti al gip Mattia Fiorentini per l’interrogatorio di garanzia. Entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, e restano agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale di gruppo. Secondo le indagini dei carabinieri, coordinate dal pm Antonio Pansa, dal 2016 avrebbero cercato di adescare 135 giovani attrici, modelle e sportive, con annunci online con offerte di lavoro “a giornata“ per partecipare a filmati didattici o promozionali per il sedicente studio medico, ricerche scientifiche e test su strumentazioni, promettendo un compenso da 150 a 500 euro. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cirla e Possati non rispondono: "Pericolosi"

Potrebbe interessarti su Zazoom: Canada e Cina rispondono ai dazi di Trump con misure su merci statunitensi - A partire da oggi, 4 marzo 2025, entra in vigore la nuova ondata di dazi imposti dall'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Le tariffe prevedono un aumento del 25% sulle importazioni da Canada e Messico e un incremento del 10% sui prodotti cinesi.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Alessandro Possati e Antonio Cirla, il rampollo e l'ex radiologo arrestati per violenza sessuale: «visite» hot anche a Miami. Le ragazze ingaggiate per filmati medici - VENEZIA - Sono previsti per oggi gli interrogatori di Alessandro Marco Possati e Antonio Cirla. I due compariranno dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano. I legali di... 🔗Leggi su ilgazzettino.it

Alessandro Marco Possati e Antonio Cirla, il rampollo e l'ex radiologo arrestati per violenza sessuale: camici e telecamere per riprendere finte visite ginecologiche - VENEZIA - Per loro era un gioco di ruolo erotico su larga scala. Allestivano dei finti studi medici, indossavano i camici e con le telecamere riprendevano delle simulazioni di visite ginecologiche,... 🔗Leggi su ilgazzettino.it

Antonio Cirla e Alessandro Possati: il medico e l'imprenditore accusati di violenza sessuale di gruppo - Sono Antonio Cirla e Alessandro Possati i due uomini arrestati lo scorso lunedì dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Milano con la pesante accusa di violenza sessuale di gruppo. I due, stando all'ordinanza firmata dal gip Mattia Fiorentini, avrebbero agito contro alcune donne adescate con la... 🔗Leggi su milanotoday.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Fc Crotone | Piacenza-Crotone 1-0 Video Fc Crotone | Piacenza-Crotone 1-0

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cirla e Possati non rispondono: Pericolosi; Adescano online 135 donne per violentarle fingendosi ginecologi: i due indagati non rispondono all'interrogatorio; Antonio Cirla e Alessandro Possati: il medico e l'imprenditore accusati di violenza sessuale di gruppo; «Reciterai nello spot di una clinica», ma la visita (falsa) finiva sui siti hard: arrestati per violenza sessuale di gruppo un finto ginecologo e un produttore. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Cirla e Possati non rispondono: "Pericolosi" - Le loro strade, dopo le trappole tese alle ragazze in uffici milanesi presi in affitto con false identità, sono ... 🔗ilgiorno.it

Adescano online 135 donne per violentarle fingendosi ginecologi: i due indagati non rispondono all’interrogatorio - Il produttore Alessandro Marco Possati e il medico Antonio Cirla non hanno riposto alle domande del gip durante l'interrogatorio di garanzia ... 🔗fanpage.it

Finte visite per realizzare video porno, ragazze ingaggiate anche a Miami dal rampollo Alessandro Possati ed ex radiologo - Sono previsti per oggi gli interrogatori di Alessandro Marco Possati e Antonio Cirla. I due compariranno dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano. I legali di ... 🔗ilmessaggero.it