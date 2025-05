Cinque chili di ‘coca’ in auto In cella corriere della droga

Gli uomini della Polstrada di Ravenna lo hanno notato viaggiare in A14 a bordo in un’auto, non rispettando la prescrizione di procedere nella corsia di destra, e, da una verifica a terminale, hanno visto che il veicolo era sottoposto a fermo amministrativo. Così hanno intimato l’alt alla vettura e, notando un certo nervosismo da parte del conducente, hanno proceduto a una perquisizione in caserma. Durante il controllo è emerso un vero e proprio carico pesante di droga: oltre Cinquechili di cocaina, nascosti in uno spazio ricavato nel cruscotto dell’auto. Un quantitativo che, una volta piazzato sul mercato, avrebbe potuto fruttare quasi mezzo milione di euro.Da qui sono scattate le manette per l’uomo, Admir Lima, 43enne di origini albanesi ma residente a Merano, difeso dall’avvocato di fiducia Cristina Masetti del Foro di Firenze, che venerdì si è presentato in tribunale a Ravenna per l’udienza di convalida. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cinque chili di ‘coca’ in auto. In cella corriere della droga

Potrebbe interessarti su Zazoom: Roma, 86enne piomba con l'auto sui tavoli di un ristorante: panico al quartiere Trieste - Roma – Attimi di terrore nella serata di sabato nel quartiere Trieste, dove intorno alle 22 un'anziana di 86 anni ha travolto con la sua utilitaria i tavoli esterni del noto ristorante La Mora, in quel momento affollato di clienti.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Oltre cinque chili di cocaina nascosti sotto il sedile dell'auto: arrestato 59enne - È stato trovato con oltre 5 chili di cocaina, nascosta sotto i sedili posteriori della sua auto. Per questa ragione, la polizia ha arrestato un catanese di 59 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo è stato sorpreso nel corso di uno dei continui interventi... 🔗Leggi su cataniatoday.it

Arrestati dopo il controllo sulla A12: avevano cinque chili di hashish nell’auto - VERSILIA – Trovati con cinque chili di hashish nel bagagliaio dell’auto. Erano nascosti sotto la ruota di scorta La Polizia ha arrestato due cittadini di origine marocchina di 40 e 34 anni sorpresi con lo stupefacente. I due, a bordo di una Golf bianca, sono stati fermati in autostrada nei pressi dell’autogrill Versilia ovest da una pattuglia della Polizia Stradale di Viareggio d’intesa con la Squadra Mobile di Lucca. 🔗Leggi su corrieretoscano.it

Incidente sulla statale 640: scontro fra quattro auto, cinque i feriti: uno trasferito in codice rosso a Caltanissetta - Quattro autovetture coinvolte, una delle quali s'è ribaltata, e cinque feriti. Uno, inizialmente è sembrato essere - anche perché aveva perso coscienza -, in gravi condizioni, motivo per il quale è stato fatto arrivare, per i necessari soccorsi, l'elicottero del 118 che ha portato il ferito... 🔗Leggi su agrigentonotizie.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Fermata a Fiumicino Federica Gagliardi con 24 chili di cocaina, ecco il video realizzato dalla GdF MERID Video Fermata a Fiumicino Federica Gagliardi con 24 chili di cocaina, ecco il video realizzato dalla GdF MERID

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cinque chili di ‘coca’ in auto. In cella corriere della droga; Cinque panetti di coca in auto e altri 18 kg in casa: arrestato imprenditore nel Milanese; Angri. Cinque chili di coca in auto, a casa targhe rubate: a processo incensurato; Consegne stupefacenti: dal litorale pontino alla Capitale con quasi cinque chili di cocaina nell'auto. 🔗Approfondimenti da altre fonti