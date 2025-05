Stelle del “ Kung Fu” nella natura! Un gruppo di 22 stambecchi siberiani ha “messo in mostra” le proprie abilita’ di arrampicata su un dirupo nella contea di Baicheng dello Xinjiang , nel nord-ovest della Cina . – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma616467961646792025-05-11 Cina - stambecchi - Kung -fu- esibiscono -abilita-di- arrampicata -su-un- dirupo - nello - Xinjiang Agenzia Xinhua 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Cina-Italia: da Milano a Dalian, ragazzo insegue sogno cinese del Kung Fu - Francesco Scaringella, proveniente da Milano, in Italia, e’ un appassionato devoto di arti marziali cinesi. Ispirato fin dall’infanzia dai film interpretati da icone delle arti marziali cinesi come Jackie Chan e Jet Li, ha sviluppato un forte desiderio di studiare questo sport in Cina. Dopo essersi iscritto alla Liaoning Normal University per specializzarsi in Lingua e Letteratura Cinesi, ha continuato a studiare arti marziali tradizionali come il Qixingquan (Pugno delle sette stelle) e il Taijiquan (Tai Chi) sotto la guida di istruttori, comprendendo gradualmente l’essenza delle arti ... 🔗Leggi su romadailynews.it