Il settore delle autopasseggeri in Cina ha registrato un’impennata nelle vendite al dettaglio ad aprile, mentre le politiche del Paese per stimolare i consumi hanno continuato a produrre effetti, secondo quanto riferito oggi dalla China Passenger Car Association (CPCA). Le vendite al dettaglio di autopasseggeri in Cina sono aumentate del 14,5% su base annua, raggiungendo circa 1,76 milioni di unita’ lo scorso mese, come mostrato dai dati della CPCA. Questo dato di vendite al dettaglio e’ solo leggermente inferiore al picco di aprile 2018, pari a 1,81 milioni di unita’, segnando uno dei livelli piu’ alti per il mese di aprile negli ultimi anni, ha osservato l’associazione. Dall’inizio del 2025, le vendite al dettaglio totali di autopasseggeri hanno raggiunto circa 6,87 milioni di unita’, con una crescita annua del 7,9%. 🔗Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: settore auto passeggeri registra vendite al dettaglio molto migliori ad aprile

