Cina | norme semplificate per la registrazione del matrimonio

Le norme riviste sulla registrazione del matrimonio della Cina, che semplificano la documentazione e offrono maggiore flessibilita’ alle coppie, sono entrate in vigore ieri. Incontriamo alcuni novelli sposi a Pechino. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma616471861647182025-05-11Cina-norme-semplificate-per-la-registrazione-del-matrimonio Agenzia Xinhua 🔗Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: norme semplificate per la registrazione del matrimonio

Segui queste discussioni sui social

Se siete a Milano e avete voglia di sentir parlare di I Ching, divinazione e storie dall'antica Cina, potete raggiungerci domani mattina a Villa Pallavicini!@iching #iching #yijing #divinazione #cina #taoismo #tao #milano https://www.shiat… Leggi la discussione

?? La guerra dei dazi USA-Cina cambia il mondo! Scopri gli escamotage di Pechino per reagire a #Trump tra sfide economiche, controllo sociale e nuove rotte commerciali ??Approfondisci > https://guidaaiprestiti.blogspot.com/2025/05/dazi-usa-c… Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

Cina: registrazione matrimoni semplificata con nuove regole - Le norme riviste della Cina sulla registrazione del matrimonio, che semplificano la documentazione e offrono maggiore flessibilita’ alle coppie, sono entrate in vigore oggi. Le nuove disposizioni eliminano la necessita’ del libretto di registrazione della famiglia, da tempo richiesto per presentare domanda di matrimonio. Le coppie della Cina continentale ora devono solamente presentare la propria carta d’identita’ e firmare una dichiarazione in cui affermano di essere celibi e di non avere legami di parentela diretta entro tre generazioni. 🔗Leggi su romadailynews.it

Cina: denuncia dazi USA su auto come violazione di norme OMC - La mossa degli Stati Uniti di imporre dazi sulle importazioni di auto viola le norme dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e mina il sistema commerciale multilaterale basato sulle regole, ha dichiarato oggi il portavoce del ministero cinese degli Esteri Guo Jiakun. Le osservazioni di Guo sono arrivate dopo l’annuncio del presidente statunitense Donald Trump di imporre dazi del 25% su tutti i veicoli e le componenti di auto prodotti all’estero e importati negli Stati Uniti. 🔗Leggi su romadailynews.it

Cina: pubblica norme per risoluzione controversie su PI legate all’estero - Il primo ministro cinese Li Qiang ha firmato un decreto del Consiglio di Stato che svela una serie di norme sulla risoluzione delle controversie in materia di proprieta’ intellettuale (PI) legate all’estero. Le norme chiariscono che i dipartimenti governativi competenti devono rafforzare i servizi di richiesta di informazioni e di allerta sulla proprieta’ intellettuale all’estero, offrendo orientamento e assistenza per la protezione dei diritti di proprieta’ intellettuale a individui e organizzazioni. 🔗Leggi su romadailynews.it

Ne parlano su altre fonti

Cina: registrazione matrimoni semplificata con nuove regole; Duty free, semplificazioni in vista; Cina | registrazione matrimoni semplificata con nuove regole. 🔗Ne parlano su altre fonti

Cina: registrazione matrimoni semplificata con nuove regole - Le norme riviste della Cina sulla registrazione del matrimonio, che semplificano la documentazione e offrono maggiore flessibilita' alle coppie, sono ... 🔗romadailynews.it

Cina: pubblica norme per risoluzione controversie su PI legate all’estero - Tali norme specificano che la notifica degli atti, cosi’ come le indagini e la raccolta delle prove in Cina, dovrebbero essere effettuate in conformita’ con i trattati internazionali di cui la ... 🔗romadailynews.it

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: