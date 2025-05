Cina | forum principale della 2025 World Brand Moganshan Conference a Deqing

Questa foto scattata il 10 maggio 2025 mostra una scena del forumprincipaledella2025WorldBrandMoganshanConference, tenutasi nella contea di Deqing, nella provincia cinese orientale dello Zhejiang. La conferenza ha posto l'accento sull'innovazione come forza trainante principale per l'espansione globale dei marchi cinesi.

