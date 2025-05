Lijiang e Gedda : due citta’ lontane ai capi opposti del globo, entrambe impegnate a preservare, proteggere e tramandare il proprio patrimonio antico. Seguite la reporter straniera di Xinhua, Sandra, per saperne di piu’ su queste due citta’ millenarie distanti, ma in qualche modo simili. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma616469261646922025-05-11 Cina - Arabia - Saudita - Lijiang -e- Gedda - come -citta- antiche - hanno - ottenuto -una- nuova - vita Agenzia Xinhua 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Zelensky in Arabia Saudita, domani 11 marzo colloqui Ucraina-Usa a Gedda - Volodymyr Zelensky è arrivato in Arabia Saudita, che a Gedda domani 11 marzo ospiterà un incontro tra una delegazione ucraina e una statunitense per discutere i futuri negoziati di pace: sarà il primo bilaterale dopo l’accesa discussione tra il capo della Bankova e Donald Trump andato in scena alla Casa Bianca. L’Ucraina «è pienamente impegnata in un dialogo costruttivo», ha affermato Zelensky a poche ore dal suo incontro a Riad col principe ereditario Mohammed bin Salman, ma «vuole che i suoi interessi siano tenuti in considerazione nel modo giusto». 🔗Leggi su lettera43.it