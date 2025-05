cielo poco nuvoloso salgono le temperature

Il Cielo per questa domenica sempre più clemente con poche nuvole. Così dicono le previsioni a cura di Simone Beretta per il Centro meteorologico lombardo.Analisi sinottica Fine settimana con tempo più stabile sulla nostra regione, grazie alla rimonta di un promontorio di alta pressione, accompagnato da un lieve aumento delle temperature. dopo una settimana con valori inferiori alla media del periodo.Con l’inizio della prossima settimana, ritorno a condizioni di tempo variabile causa infiltrazioni di aria fresca ed umida pilotata dalla depressione presente tra il Regno unito e la Francia.Domenica 11 maggio 2025Tempo Previsto: Cielopoconuvoloso o parzialmente nuvoloso ovunque.Nel pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi con rovesci sparsi entro la sera in locale sconfinamento fin verso la pedemontana centro occidentaletemperature: In pianura. 🔗Leggi su Bergamonews.it

