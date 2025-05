Ciclismo Vittoria Bussi ritocca il proprio primato nel record dell' ora

Roma, 11 maggio 2025 - Da 50,267 km a 50,455 km: 188 metri per ritoccare il proprioprimato già in vigore dal 2023. VittoriaBussi migliora ulteriormente il propriorecorddell'ora e lo fa sempre nella fortunatissima cornice di Aguascalientes. Il nuovo recorddell'ora e le dichiarazioni di Bussi In realtà, la caccia grande della romana in Messico non è finita qui, perché presto ci sarà l'assalto al primato nell'inseguimento individuale, da febbraio appannaggio di Anna Morris (4'24"060): nel frattempo, nella disciplina è cambiato molto, compresa la distanza, passata da 3 a 4 km a partire dall'1 gennaio 2025. Per il momento però la classe '87 può godersi il raggiungimento del primo grande obiettivo fissato per quello che dovrebbe essere l'epilogo di una carriera ricca di allori su pista. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Vittoria Bussi ritocca il proprio primato nel record dell'ora

Segui queste discussioni sui social

Come Aumentare Velocemente il Proprio Punteggio su Snapchat #howto #diy #Proprio Leggi la discussione

Sposo si presenta all'altare dentro una una bara trasportata dal carro funebre #18Novembre #presenta #trasportata #proprio #funebre https://parliamodi.news/detail/2201.html Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

Ciclismo, Vittoria Bussi a caccia di due record del mondo il 9 maggio - Roma, 2 maggio 2025 - Il 9 maggio sarà un giorno molto importante per il ciclismo italiano e non solo per la partenza da Durazzo del Giro d'Italia 2025: nel frattempo, al netto del gap dovuto al fuso orario, Vittoria Bussi nel lontanissimo Messico proverà a migliorare ulteriormente il record dell'ora che già le appartiene, oltre ad andare a caccia anche del primato nell'inseguimento individuale, invece già tentato senza successo l'anno scorso. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Ciclismo, Vittoria Bussi senza limiti: in pista per il Record dell’Ora e dell’inseguimento individuale - Vittoria Bussi cercherà di migliorare ulteriormente il Record dell’Ora che già le appartiene: la ciclista italiane detiene il prestigioso primato con 50,267 km dal 2023 e venerdì 9 maggio, ad Aguascalientes (Messico), proverà a incrementare la distanza percorsa in un ora in un Velodromo. L’annuncio del tentativo è stato dato dall’Unione Ciclistica Internazionale, la quale ha comunicato che la 38enne andrà a caccia anche del record dell’inseguimento individuale (miglior prestazione cronometrica sui quattro chilometri, attualmente il 4:24. 🔗Leggi su oasport.it

Ciclismo / In Romagna è ancora Tommaso Cingolani, terza vittoria consecutiva - La squadra della Zero24 brilla sui colli Marignanesi, gara durissima: solo 68 gli atleti al traguardo. Quarto Alessiani, ottavo di Edoardo Fiorini CHIARAVALLE 9 aprile 2025 – Un’altra domenica da ricordare per la squadra Allievi della Zero24 di Chiaravalle protagonista assoluto al GP Colli Marignanesi, 60 km con 182 atleti al via e solo 68 al traguardo.Tommaso Cingolani ha centrato la sua terza vittoria consecutiva ed a completare la buona prestazioje di squadra da registrare il quarto posto di Andrea Gabriele Alessiani e l’ottavo di Edoardo Fiorini. 🔗Leggi su .com

Su questo argomento da altre fonti

Ciclismo, Vittoria Bussi ritocca il proprio primato nel record dell'ora. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ciclismo, Vittoria Bussi ritocca il proprio primato nel record dell'ora - Per 188 metri la romana migliora se stessa in Messico, dove nei prossimi giorni ci sarà la caccia anche all'inseguimento individuale: "Questa disciplina mi ha insegnato ad apprezzare il valore di ogni ... 🔗msn.com

Vittoria Bussi si migliora di 188 metri e firma un nuovo record dell’Ora! Impresa azzurra in Messico - Vittoria Bussi alza ulteriormente l'asticella e firma un nuovo record dell'Ora, percorrendo la distanza di 50,455 chilometri in 60 minuti sulla pista del ... 🔗oasport.it

Vittoria Bussi migliora il suo record dell’ora: in Messico sale a 50,455 - Vittoria Bussi sempre più nella storia del ciclismo. Sulla pista messicana di Aguascalientes la 38enne romana ha migliorato di 188 metri il proprio record dell’ora di 50,267 km, che deteneva dal 13 ot ... 🔗msn.com

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: