© .com - Ciclismo, Tuscany Extreme 2025: in bici alla scoperta dell’Abetone e della Garfagnana

Centoventisette chilometri di salite impegnative, discese mozzafiato, cronoscalate e paesaggi che raccontano l'anima della Toscana nord-occidentale: torna la " Tuscany Extreme ", la ciclo-escursione su strada affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana e riservata ad amatori italiani e stranieriL'articolo Ciclismo , Tuscany Extreme 2025 : in bici alla scoperta dell’Abetone e della Garfagnana proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su .com

Ciclismo su pista, Coppa delle Nazioni 2025: Vece 4ª nella velocità femminile - Prosegue a Konya, in Turchia, l’edizione 2025 della Coppa delle Nazioni. Nella seconda giornata della manifestazione turca, Miriam Vece sfiora la medaglia nella velocità femminile. L’azzurra va ko in semifinale contro la russa Alina Lysenko e si inchina nella finale per il bronzo all’olandese Hetty van de Wouw. Gara-1 persa di 0?039, mentre oltre mezzo di secondo di ritardo in gara-2. Nella finale per l’oro vince la cinese Liying Yuan su Lysenko. 🔗Leggi su sportface.it